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ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА
ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА
Российские войска нанесли поражение пунктам управления ударными дронами ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:19:00+03:00
2025-06-15T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение пунктам управления ударными дронами ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА
ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА и склады боеприпасов