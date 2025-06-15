https://ria.ru/20250615/udar-2022944268.html

ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА

ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025

ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА

Российские войска нанесли поражение пунктам управления ударными дронами ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:19:00+03:00

2025-06-15T12:19:00+03:00

2025-06-15T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение пунктам управления ударными дронами ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины