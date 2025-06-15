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ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/udar-2022944268.html
ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА
ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА
Российские войска нанесли поражение пунктам управления ударными дронами ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:19:00+03:00
2025-06-15T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение пунктам управления ударными дронами ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА

ВС России поразили пункты управления украинскими БПЛА и склады боеприпасов

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Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение пунктам управления ударными дронами ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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