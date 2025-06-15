https://ria.ru/20250615/turtsiya-2023010550.html

Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка

Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка - РИА Новости, 15.06.2025

Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы размещении части израильского гражданского авиапарка в стране, заявив, что Анкара прекратила все... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T21:07:00+03:00

2025-06-15T21:07:00+03:00

2025-06-15T21:07:00+03:00

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турция

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анкара (провинция)

обострение конфликта между израилем и ираном

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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы размещении части израильского гражданского авиапарка в стране, заявив, что Анкара прекратила все полеты и авиационное сотрудничество с Израилем с начала операции в Газе. "Утверждения в некоторых социальных сетях о том, что "часть израильского гражданского авиапарка была размещена в Турции", полностью не соответствуют действительности. Поскольку между Турцией и Израилем нет военно-гражданского авиационного сотрудничества, в наших аэропортах и ангарах нет израильских самолетов. Турция прекратила все полеты и авиационную деятельность с этой страной после бесчеловечных и жестоких нападений Израиля на палестинцев. Настолько, что даже использование турецкого воздушного пространства израильскими официальными лицами было запрещено, и эта ситуация время от времени отражалась в прессе", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Администрация также призвала граждан не поддаваться манипуляциям, напомнив об ответственности за публикацию фейков. "Мы сообщаем, что наши граждане не должны полагаться на манипулятивные новости, и что в отношении организаций и частных лиц, публикующих такие новости, может возникнуть юридическая ответственность", - говорится в заявлении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/turtsija-2022866680.html

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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), обострение конфликта между израилем и ираном