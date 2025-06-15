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Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка - РИА Новости, 15.06.2025
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21:07 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/turtsiya-2023010550.html
Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка
Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка - РИА Новости, 15.06.2025
Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы размещении части израильского гражданского авиапарка в стране, заявив, что Анкара прекратила все... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:07:00+03:00
2025-06-15T21:07:00+03:00
в мире
турция
израиль
анкара (провинция)
обострение конфликта между израилем и ираном
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы размещении части израильского гражданского авиапарка в стране, заявив, что Анкара прекратила все полеты и авиационное сотрудничество с Израилем с начала операции в Газе. "Утверждения в некоторых социальных сетях о том, что "часть израильского гражданского авиапарка была размещена в Турции", полностью не соответствуют действительности. Поскольку между Турцией и Израилем нет военно-гражданского авиационного сотрудничества, в наших аэропортах и ангарах нет израильских самолетов. Турция прекратила все полеты и авиационную деятельность с этой страной после бесчеловечных и жестоких нападений Израиля на палестинцев. Настолько, что даже использование турецкого воздушного пространства израильскими официальными лицами было запрещено, и эта ситуация время от времени отражалась в прессе", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Администрация также призвала граждан не поддаваться манипуляциям, напомнив об ответственности за публикацию фейков. "Мы сообщаем, что наши граждане не должны полагаться на манипулятивные новости, и что в отношении организаций и частных лиц, публикующих такие новости, может возникнуть юридическая ответственность", - говорится в заявлении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/turtsija-2022866680.html
турция
израиль
анкара (провинция)
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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Турция опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка

Анкара опровергла сообщения о размещении части израильского авиапарка в стране

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы размещении части израильского гражданского авиапарка в стране, заявив, что Анкара прекратила все полеты и авиационное сотрудничество с Израилем с начала операции в Газе.
"Утверждения в некоторых социальных сетях о том, что "часть израильского гражданского авиапарка была размещена в Турции", полностью не соответствуют действительности. Поскольку между Турцией и Израилем нет военно-гражданского авиационного сотрудничества, в наших аэропортах и ангарах нет израильских самолетов. Турция прекратила все полеты и авиационную деятельность с этой страной после бесчеловечных и жестоких нападений Израиля на палестинцев. Настолько, что даже использование турецкого воздушного пространства израильскими официальными лицами было запрещено, и эта ситуация время от времени отражалась в прессе", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Администрация также призвала граждан не поддаваться манипуляциям, напомнив об ответственности за публикацию фейков.
"Мы сообщаем, что наши граждане не должны полагаться на манипулятивные новости, и что в отношении организаций и частных лиц, публикующих такие новости, может возникнуть юридическая ответственность", - говорится в заявлении.
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В миреТурцияИзраильАнкара (провинция)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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