https://ria.ru/20250615/turtsiya-2023004542.html

Фидан затронет украинский вопрос во время саммита SEECP, сообщил источник

Фидан затронет украинский вопрос во время саммита SEECP, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2025

Фидан затронет украинский вопрос во время саммита SEECP, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP) заявит о... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:16:00+03:00

2025-06-15T20:16:00+03:00

2025-06-15T20:16:00+03:00

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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP) заявит о необходимости всесторонних переговоров для достижения урегулирования на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в юго-восточной Европе (SEECP), который состоится 16 июня 2025 года в Тиране, столице Албании, представляя нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.). Во встрече, которая будет организована под темой "Продвижение стабильности и процветания посредством регионального сотрудничества и интеграции в ЕС", определенной албанским председательством, примут участие главы государств и правительств и министры иностранных дел 13 стран-участниц SEEC, а также представители ЕС", - заявил собеседник агентства. По его словам, в ходе своего выступления, Фидан затронет тему урегулирования конфликта на Украине. "Будет подчеркнуто, что дипломатия и всесторонние переговоры являются способами достижения справедливого и прочного мира (в российско-украинском конфликте - ред.)", - сказал источник. Фидан также заявит об угрозе стабильности на Ближнем Востоке и миру во всем мире из-за недавних атак Израиля на Иран.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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