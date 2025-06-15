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Фидан затронет украинский вопрос во время саммита SEECP, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/turtsiya-2023004542.html
Фидан затронет украинский вопрос во время саммита SEECP, сообщил источник
Фидан затронет украинский вопрос во время саммита SEECP, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2025
Фидан затронет украинский вопрос во время саммита SEECP, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP) заявит о... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:16:00+03:00
2025-06-15T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
тирана (город)
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP) заявит о необходимости всесторонних переговоров для достижения урегулирования на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в юго-восточной Европе (SEECP), который состоится 16 июня 2025 года в Тиране, столице Албании, представляя нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.). Во встрече, которая будет организована под темой "Продвижение стабильности и процветания посредством регионального сотрудничества и интеграции в ЕС", определенной албанским председательством, примут участие главы государств и правительств и министры иностранных дел 13 стран-участниц SEEC, а также представители ЕС", - заявил собеседник агентства. По его словам, в ходе своего выступления, Фидан затронет тему урегулирования конфликта на Украине. "Будет подчеркнуто, что дипломатия и всесторонние переговоры являются способами достижения справедливого и прочного мира (в российско-украинском конфликте - ред.)", - сказал источник. Фидан также заявит об угрозе стабильности на Ближнем Востоке и миру во всем мире из-за недавних атак Израиля на Иран.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, украина, турция, тирана (город), хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, обострение конфликта между израилем и ираном
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Тирана (город), Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Фидан затронет украинский вопрос во время саммита SEECP, сообщил источник

Фидан на саммите SEECP заявит о необходимости переговоров по Украине

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP) заявит о необходимости всесторонних переговоров для достижения урегулирования на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в юго-восточной Европе (SEECP), который состоится 16 июня 2025 года в Тиране, столице Албании, представляя нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.). Во встрече, которая будет организована под темой "Продвижение стабильности и процветания посредством регионального сотрудничества и интеграции в ЕС", определенной албанским председательством, примут участие главы государств и правительств и министры иностранных дел 13 стран-участниц SEEC, а также представители ЕС", - заявил собеседник агентства.
По его словам, в ходе своего выступления, Фидан затронет тему урегулирования конфликта на Украине.
"Будет подчеркнуто, что дипломатия и всесторонние переговоры являются способами достижения справедливого и прочного мира (в российско-украинском конфликте - ред.)", - сказал источник.
Фидан также заявит об угрозе стабильности на Ближнем Востоке и миру во всем мире из-за недавних атак Израиля на Иран.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияТирана (город)Хакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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