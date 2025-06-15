https://ria.ru/20250615/turtsiya-2022967542.html

В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за пять тысяч евро

В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за пять тысяч евро - РИА Новости, 15.06.2025

В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за пять тысяч евро

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о том, что глава республики якобы носит обувь иностранного бренда за 5,5 тысячи... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:33:00+03:00

2025-06-15T15:33:00+03:00

2025-06-15T15:33:00+03:00

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_33aeac439cb546ce002effc3d2005b05.jpg

АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о том, что глава республики якобы носит обувь иностранного бренда за 5,5 тысячи евро. "Утверждения о том, что "обувь, которую носит наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, является продукцией иностранного бренда, а ее цена составляет 5 550 евро", являются продуктом дезинформации. Обувь, которую носит господин президент, не является продукцией иностранного бренда, как утверждается, а является продукцией отечественного производителя. Поэтому обувь не имеет никакого отношения ни к заявленному бренду, ни к цене", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. "Наш президент руководит развитием национальной промышленности и поддерживает шаги по укреплению внутреннего производственного потенциала Турции и устранению иностранной зависимости", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250101/erdogan-1992254614.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган