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В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за пять тысяч евро - РИА Новости, 15.06.2025
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15:33 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/turtsiya-2022967542.html
В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за пять тысяч евро
В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за пять тысяч евро - РИА Новости, 15.06.2025
В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за пять тысяч евро
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о том, что глава республики якобы носит обувь иностранного бренда за 5,5 тысячи... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:33:00+03:00
2025-06-15T15:33:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о том, что глава республики якобы носит обувь иностранного бренда за 5,5 тысячи евро. "Утверждения о том, что "обувь, которую носит наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, является продукцией иностранного бренда, а ее цена составляет 5 550 евро", являются продуктом дезинформации. Обувь, которую носит господин президент, не является продукцией иностранного бренда, как утверждается, а является продукцией отечественного производителя. Поэтому обувь не имеет никакого отношения ни к заявленному бренду, ни к цене", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. "Наш президент руководит развитием национальной промышленности и поддерживает шаги по укреплению внутреннего производственного потенциала Турции и устранению иностранной зависимости", - говорится в заявлении.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за пять тысяч евро

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о его обуви за 5,5 тысячи евро

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о том, что глава республики якобы носит обувь иностранного бренда за 5,5 тысячи евро.
"Утверждения о том, что "обувь, которую носит наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, является продукцией иностранного бренда, а ее цена составляет 5 550 евро", являются продуктом дезинформации. Обувь, которую носит господин президент, не является продукцией иностранного бренда, как утверждается, а является продукцией отечественного производителя. Поэтому обувь не имеет никакого отношения ни к заявленному бренду, ни к цене", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
"Наш президент руководит развитием национальной промышленности и поддерживает шаги по укреплению внутреннего производственного потенциала Турции и устранению иностранной зависимости", - говорится в заявлении.
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