Турция увеличит стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы
Турция поднимет цену прохода через проливы Босфор и Дарданеллы на 15 процентов
Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Власти Турции с 1 июля увеличат стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США, сообщил телеканал NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.
Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, в июле 2023 года ее увеличили на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
"Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил, что с 1 июля 2025 года стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов, получаемых с судов, проходящих через проливы Стамбул и Чанаккале (Босфор и Дарданеллы – ред.) без захода в рамках Конвенции Монтрё о турецких проливах, будет увеличена на 15% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом и составит 5,83 доллара США", - передал телеканал.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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