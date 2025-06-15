https://ria.ru/20250615/turisty-2023017332.html

Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов

Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов - РИА Новости, 16.06.2025

Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов

Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-15T22:33:00+03:00

2025-06-15T22:33:00+03:00

2025-06-16T02:45:00+03:00

туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как уточнили в ассоциации, рейсы из Шарджи в Москву будут осуществляться с пересадкой в Ташкенте. В Екатеринбург туристов, застрявших в ОАЭ, доставят прямым рейсом.

https://ria.ru/20250615/oae-2022984024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, оаэ, ташкент, россия, air arabia, ассоциация туроператоров россии (атор)