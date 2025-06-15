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Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов - РИА Новости, 16.06.2025
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Туризм
 
22:33 15.06.2025 (обновлено: 02:45 16.06.2025)
https://ria.ru/20250615/turisty-2023017332.html
Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов
Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов - РИА Новости, 16.06.2025
Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов
Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация... РИА Новости, 16.06.2025
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2025-06-16T02:45:00+03:00
туризм
новости - туризм
оаэ
ташкент
россия
air arabia
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как уточнили в ассоциации, рейсы из Шарджи в Москву будут осуществляться с пересадкой в Ташкенте. В Екатеринбург туристов, застрявших в ОАЭ, доставят прямым рейсом.
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новости - туризм, оаэ, ташкент, россия, air arabia, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Ташкент, Россия, Air Arabia, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов

АТОР: Air Arabia 16 июня начнет вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как уточнили в ассоциации, рейсы из Шарджи в Москву будут осуществляться с пересадкой в Ташкенте. В Екатеринбург туристов, застрявших в ОАЭ, доставят прямым рейсом.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ
Вчера, 17:34
 
ТуризмНовости - ТуризмОАЭТашкентРоссияAir ArabiaАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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