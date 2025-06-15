https://ria.ru/20250615/turisty-2023017332.html
Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов
Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов - РИА Новости, 16.06.2025
Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов
Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-15T22:33:00+03:00
2025-06-15T22:33:00+03:00
2025-06-16T02:45:00+03:00
туризм
новости - туризм
оаэ
ташкент
россия
air arabia
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как уточнили в ассоциации, рейсы из Шарджи в Москву будут осуществляться с пересадкой в Ташкенте. В Екатеринбург туристов, застрявших в ОАЭ, доставят прямым рейсом.
https://ria.ru/20250615/oae-2022984024.html
оаэ
ташкент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, оаэ, ташкент, россия, air arabia, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Ташкент, Россия, Air Arabia, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Air Arabia 16 июня начнет вывозить из ОАЭ российских туристов
АТОР: Air Arabia 16 июня начнет вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов