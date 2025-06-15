https://ria.ru/20250615/tovary-2022977717.html

В РЭЦ рассказали о переговорах с КНР о защите товаров из России от подделок

В РЭЦ рассказали о переговорах с КНР о защите товаров из России от подделок - РИА Новости, 15.06.2025

В РЭЦ рассказали о переговорах с КНР о защите товаров из России от подделок

Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:59:00+03:00

2025-06-15T16:59:00+03:00

2025-06-15T16:59:00+03:00

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вероника никишина

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "Сейчас на системной основе Российская Федерация ведет межправительственные переговоры с китайской стороной по формированию механизма контроля за достоверностью российской продукции в точках продажи. Прорабатываются меры по невведению в заблуждение китайского потребителя, в которых заинтересованы, конечно же, и власти Китая", - сказала Никишина. Она добавила, что "мы хотим вывести их на уровень обязательства, пока это отдельные инициативы отдельных правительств". "То есть, наличие знака “Сделано в России” на продукции и магазинах — это гарантия качества и подлинности продукции. На это обращаем внимание китайских партнеров и покупателей. К нам, как к Институту развития на китайской стороне, большое доверие. Мы очень дорожим той репутацией, которую удалось сформировать", - добавила глава РЭЦ. Никишина напомнила, что "в национальных павильонах и магазинах “Сделано в России”, которые мы продолжаем открывать в разных городах Китая, мы гарантируем качество и оригинальность представленной продукции". "Мы увидели спрос и интерес на китайском рынке к российским товарам, но такая популярность породила и вал подделок, а это — всегда риск для имиджа", - заключила она. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250612/tovary-2022430914.html

https://ria.ru/20250519/rets-2017850340.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, китай, санкт-петербург, вероника никишина, вэб.рф (вэб)