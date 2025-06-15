В РЭЦ рассказали о переговорах с КНР о защите товаров из России от подделок
Глава РЭЦ Никишина: Россия и Китай ведут переговоры о защите товаров от подделок
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
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"Сейчас на системной основе Российская Федерация ведет межправительственные переговоры с китайской стороной по формированию механизма контроля за достоверностью российской продукции в точках продажи. Прорабатываются меры по невведению в заблуждение китайского потребителя, в которых заинтересованы, конечно же, и власти Китая", - сказала Никишина.
Она добавила, что "мы хотим вывести их на уровень обязательства, пока это отдельные инициативы отдельных правительств".
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"То есть, наличие знака “Сделано в России” на продукции и магазинах — это гарантия качества и подлинности продукции. На это обращаем внимание китайских партнеров и покупателей. К нам, как к Институту развития на китайской стороне, большое доверие. Мы очень дорожим той репутацией, которую удалось сформировать", - добавила глава РЭЦ.
Никишина напомнила, что "в национальных павильонах и магазинах “Сделано в России”, которые мы продолжаем открывать в разных городах Китая, мы гарантируем качество и оригинальность представленной продукции".
"Мы увидели спрос и интерес на китайском рынке к российским товарам, но такая популярность породила и вал подделок, а это — всегда риск для имиджа", - заключила она.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.