Рейтинг@Mail.ru
В центре Тегерана слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/tegeran-2023006206.html
В центре Тегерана слышны звуки работы ПВО
В центре Тегерана слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025
В центре Тегерана слышны звуки работы ПВО
Звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:34:00+03:00
2025-06-15T20:34:00+03:00
в мире
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022989994_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_70f9b786b3829dcee23127e7e78b4958.jpg
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.По наблюдениям корреспондента, это вторая с начала эскалации конфликта израильская атака на Тегеран, происходящая днем.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
тегеран (город)
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022989994_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4390b27feb980bb90bbae3b6009adfd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, али хаменеи
В мире, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, Али Хаменеи
В центре Тегерана слышны звуки работы ПВО

В центральной части Тегерана вновь слышны звуки работы ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh BahramiДым поднимается после израильского авиаудара по Тегерану, Иран
Дым поднимается после израильского авиаудара по Тегерану, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
Дым поднимается после израильского авиаудара по Тегерану, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям корреспондента, это вторая с начала эскалации конфликта израильская атака на Тегеран, происходящая днем.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
 
В миреТегеран (город)Обострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИранАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала