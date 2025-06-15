В центре Тегерана слышны звуки работы ПВО
В центральной части Тегерана вновь слышны звуки работы ПВО
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh BahramiДым поднимается после израильского авиаудара по Тегерану, Иран
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
Дым поднимается после израильского авиаудара по Тегерану, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям корреспондента, это вторая с начала эскалации конфликта израильская атака на Тегеран, происходящая днем.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".