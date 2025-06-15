https://ria.ru/20250615/tegeran-2022967721.html

В Тегеране третий раз за день слышны звуки работы ПВО

В Тегеране третий раз за день слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025

В Тегеране третий раз за день слышны звуки работы ПВО

Звуки работы ПВО на отражение израильских атак в третий раз за воскресенье слышны в центральной части столицы Ирана, также слышны сирены скорой помощи, передает РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:34:00+03:00

2025-06-15T15:34:00+03:00

2025-06-15T15:53:00+03:00

тегеран (город)

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022962934_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_22fb281f81fc057b315f7b767097c8a9.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы ПВО на отражение израильских атак в третий раз за воскресенье слышны в центральной части столицы Ирана, также слышны сирены скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.В то же время иранские СМИ сообщили о взрыве неподалеку от площади Вали-Аср, расположенной примерно в 20 минутах ходьбы от российской дипмиссии. Агентство Tasnim уточняет, что удар Израиля пришелся по жилому дому рядом с улицей Кешаварз неподалеку от площади.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/tegeran-2022964576.html

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022966400.html

тегеран (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире