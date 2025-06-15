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В Тегеране третий раз за день слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025
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15:34 15.06.2025 (обновлено: 15:53 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/tegeran-2022967721.html
В Тегеране третий раз за день слышны звуки работы ПВО
В Тегеране третий раз за день слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025
В Тегеране третий раз за день слышны звуки работы ПВО
Звуки работы ПВО на отражение израильских атак в третий раз за воскресенье слышны в центральной части столицы Ирана, также слышны сирены скорой помощи, передает РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:34:00+03:00
2025-06-15T15:53:00+03:00
тегеран (город)
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы ПВО на отражение израильских атак в третий раз за воскресенье слышны в центральной части столицы Ирана, также слышны сирены скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.В то же время иранские СМИ сообщили о взрыве неподалеку от площади Вали-Аср, расположенной примерно в 20 минутах ходьбы от российской дипмиссии. Агентство Tasnim уточняет, что удар Израиля пришелся по жилому дому рядом с улицей Кешаварз неподалеку от площади.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/tegeran-2022964576.html
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тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Тегеран (город), Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
В Тегеране третий раз за день слышны звуки работы ПВО

В центральной части Тегерана третий раз за день слышны звуки работы ПВО

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы ПВО на отражение израильских атак в третий раз за воскресенье слышны в центральной части столицы Ирана, также слышны сирены скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
В то же время иранские СМИ сообщили о взрыве неподалеку от площади Вали-Аср, расположенной примерно в 20 минутах ходьбы от российской дипмиссии. Агентство Tasnim уточняет, что удар Израиля пришелся по жилому дому рядом с улицей Кешаварз неподалеку от площади.
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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