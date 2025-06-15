https://ria.ru/20250615/tegeran-2022955126.html
В центральной части Тегерана слышна работа ПВО
В центральной части Тегерана слышна работа ПВО - РИА Новости, 15.06.2025
В центральной части Тегерана слышна работа ПВО
Звуки работы систем ПВО впервые слышны в центральной части Тегерана в дневное время суток, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:02:00+03:00
2025-06-15T14:02:00+03:00
2025-06-15T14:50:00+03:00
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы систем ПВО впервые слышны в центральной части Тегерана в дневное время суток, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250615/iran-2022950412.html
тегеран (город)
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Работа ПВО Тегерана в дневное время
ПВО Тегерана работает по израильским беспилотникам
2025-06-15T14:02
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
В центральной части Тегерана слышна работа ПВО
В центральной части Тегерана впервые в дневное время слышна работа ПВО