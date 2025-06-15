https://ria.ru/20250615/tambov-2022905296.html

В аэропорту Тамбова сняли ограничения

В аэропорту Тамбова сняли ограничения - РИА Новости, 15.06.2025

В аэропорту Тамбова сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:59:00+03:00

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2025-06-15T06:59:00+03:00

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "В аэропорту Тамбова ("Донское") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250615/kaluga-2022886332.html

тамбов

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность