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Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках

Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках - РИА Новости, 15.06.2025

Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках

Тегеран располагает данными, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в их атаке на Иран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:43:00+03:00

2025-06-15T11:43:00+03:00

2025-06-15T13:09:00+03:00

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израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Тегеран располагает данными, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в их атаке на Иран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."У нас есть достоверные данные о поддержке вооруженных сил, американских баз в регионе ударов сионистского режима. Мы их отслеживали и отслеживаем. Есть множество свидетельств того, как именно ВС США помогали Израилю", - сказал Аракчи, его слова приводит пресс-служба ведомства.Он также отметил, что именно поэтому Тегеран считает США соучастниками ударов Израиля по Ирану. Несмотря на это, он добавил, что Тегеран, осуществляя операцию "Правдивое обещание 3", сконцентрировался на целях в Израиле.Министр заявил, что США должны взять на себя ответственность за произошедшее.Агентство Mehr 14 июня сообщило, что Тегеран предупредил США, Францию и Британию о готовности атаковать их базы в случае поддержки Израиля при атаках Ирана. За день до этого - 13 июня - Аракчи созвонился с коллегами из Франции и Британии, в МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном