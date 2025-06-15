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Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках - РИА Новости, 15.06.2025
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках
Тегеран располагает данными, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в их атаке на Иран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:43:00+03:00
2025-06-15T11:43:00+03:00
2025-06-15T13:09:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Тегеран располагает данными, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в их атаке на Иран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."У нас есть достоверные данные о поддержке вооруженных сил, американских баз в регионе ударов сионистского режима. Мы их отслеживали и отслеживаем. Есть множество свидетельств того, как именно ВС США помогали Израилю", - сказал Аракчи, его слова приводит пресс-служба ведомства.Он также отметил, что именно поэтому Тегеран считает США соучастниками ударов Израиля по Ирану. Несмотря на это, он добавил, что Тегеран, осуществляя операцию "Правдивое обещание 3", сконцентрировался на целях в Израиле.Министр заявил, что США должны взять на себя ответственность за произошедшее.Агентство Mehr 14 июня сообщило, что Тегеран предупредил США, Францию и Британию о готовности атаковать их базы в случае поддержки Израиля при атаках Ирана. За день до этого - 13 июня - Аракчи созвонился с коллегами из Франции и Британии, в МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках
МИД Ирана: США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль при атаках
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Тегеран располагает данными, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в их атаке на Иран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"У нас есть достоверные данные о поддержке вооруженных сил, американских баз в регионе ударов сионистского режима. Мы их отслеживали и отслеживаем. Есть множество свидетельств того, как именно ВС США помогали Израилю", - сказал Аракчи, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Он также отметил, что именно поэтому Тегеран считает США соучастниками ударов Израиля по Ирану. Несмотря на это, он добавил, что Тегеран, осуществляя операцию "Правдивое обещание 3", сконцентрировался на целях в Израиле.
Министр заявил, что США должны взять на себя ответственность за произошедшее.
Агентство Mehr 14 июня сообщило, что Тегеран предупредил США, Францию и Британию о готовности атаковать их базы в случае поддержки Израиля при атаках Ирана. За день до этого - 13 июня - Аракчи созвонился с коллегами из Франции и Британии, в МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США.