Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 15.06.2025 (обновлено: 13:09 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ssha-2022937300.html
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках - РИА Новости, 15.06.2025
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках
Тегеран располагает данными, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в их атаке на Иран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:43:00+03:00
2025-06-15T13:09:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022682474_0:77:1137:717_1920x0_80_0_0_09408efb0689ee1dd63aa68d145e8747.jpg
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Тегеран располагает данными, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в их атаке на Иран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."У нас есть достоверные данные о поддержке вооруженных сил, американских баз в регионе ударов сионистского режима. Мы их отслеживали и отслеживаем. Есть множество свидетельств того, как именно ВС США помогали Израилю", - сказал Аракчи, его слова приводит пресс-служба ведомства.Он также отметил, что именно поэтому Тегеран считает США соучастниками ударов Израиля по Ирану. Несмотря на это, он добавил, что Тегеран, осуществляя операцию "Правдивое обещание 3", сконцентрировался на целях в Израиле.Министр заявил, что США должны взять на себя ответственность за произошедшее.Агентство Mehr 14 июня сообщило, что Тегеран предупредил США, Францию и Британию о готовности атаковать их базы в случае поддержки Израиля при атаках Ирана. За день до этого - 13 июня - Аракчи созвонился с коллегами из Франции и Британии, в МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/iran-2022950412.html
https://ria.ru/20250615/iran-2022931561.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022682474_88:0:1044:717_1920x0_80_0_0_c862f3dbe13e916834c76c415db9e798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках

МИД Ирана: США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль при атаках

© РИА Новости / Мохаммад ИсмаилПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Мохаммад Исмаил
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Тегеран располагает данными, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в их атаке на Иран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"У нас есть достоверные данные о поддержке вооруженных сил, американских баз в регионе ударов сионистского режима. Мы их отслеживали и отслеживаем. Есть множество свидетельств того, как именно ВС США помогали Израилю", - сказал Аракчи, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Последствия обстрела Бат-Яма со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран заявил, что нанес удар по Израилю старыми ракетами
13:08
Он также отметил, что именно поэтому Тегеран считает США соучастниками ударов Израиля по Ирану. Несмотря на это, он добавил, что Тегеран, осуществляя операцию "Правдивое обещание 3", сконцентрировался на целях в Израиле.
Министр заявил, что США должны взять на себя ответственность за произошедшее.
Агентство Mehr 14 июня сообщило, что Тегеран предупредил США, Францию и Британию о готовности атаковать их базы в случае поддержки Израиля при атаках Ирана. За день до этого - 13 июня - Аракчи созвонился с коллегами из Франции и Британии, в МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля
10:13
 
В миреИранСШАИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала