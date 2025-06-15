https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2023001926.html

Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили за сутки до 1285 солдат ВСУ

Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили за сутки до 1285 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025

Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили за сутки до 1285 солдат ВСУ

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T19:58:00+03:00

2025-06-15T19:58:00+03:00

2025-06-15T20:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1285 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Отмечается, что ВС РФ также уничтожили пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе семь вне зоны СВО. ВС РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге, снабжающему горючим ВСУ в ДонбассеКак сообщили в Минобороны РФ, российские военные в ночь на воскресенье нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе, объект поражен. Турция готова принять очередной раунд переговоров РФ и УкраиныКак заявил турецкий дипломатический источник, Турция ожидает конкретики от РФ и Украины по срокам очередного раунда переговоров, готова принять их. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня. ВС РФ освободили Ульяновку в ДНРПо данным Минобороны России, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики. Россия в воскресенье передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУКак сообщил осведомленный источник РИА Новости, Россия в воскресенье передала украинской стороне еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения стамбульских договоренностей. При этом, как отметил источник, Украина в воскресенье не передала России ни одного из погибших солдат.Памятник погибшим участникам СВО "Во имя жизни" открыли в ЯрославлеПо данным правительства Ярославской области, памятник погибшим участникам специальной военной операции "Во имя жизни" открыли в воскресенье в Ярославле. Он представляет собой скульптурную композицию в виде солдата, держащего за руку маленькую девочку, на гранитном постаменте. Дело о теракте возбуждено в связи с атакой БПЛА на Елабужский район ТатарстанаКак сообщили в СК России, дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана, в результате которой погиб один человек, еще 13 пострадали. Российские войска ударом "Искандера" поразили командный пункт ВСУ в ДНРПо сообщению Минобороны РФ, российские войска расчетом ОТРК "Искандер" нанесли удар по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики.

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https://ria.ru/20250615/soyuznik-2022969626.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Поражение расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта ВСУ в ДНР Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта оперативно-тактической группы "Луганск" ВСУ в районе населенного пункта Дружковка в ДНР 2025-06-15T19:58 true PT0M15S

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Наталья Макарова

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