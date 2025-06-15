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Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили за сутки до 1285 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 15.06.2025 (обновлено: 20:20 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2023001926.html
Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили за сутки до 1285 солдат ВСУ
Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили за сутки до 1285 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили за сутки до 1285 солдат ВСУ
Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:58:00+03:00
2025-06-15T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1285 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Отмечается, что ВС РФ также уничтожили пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе семь вне зоны СВО. ВС РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге, снабжающему горючим ВСУ в ДонбассеКак сообщили в Минобороны РФ, российские военные в ночь на воскресенье нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе, объект поражен. Турция готова принять очередной раунд переговоров РФ и УкраиныКак заявил турецкий дипломатический источник, Турция ожидает конкретики от РФ и Украины по срокам очередного раунда переговоров, готова принять их. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня. ВС РФ освободили Ульяновку в ДНРПо данным Минобороны России, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики. Россия в воскресенье передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУКак сообщил осведомленный источник РИА Новости, Россия в воскресенье передала украинской стороне еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения стамбульских договоренностей. При этом, как отметил источник, Украина в воскресенье не передала России ни одного из погибших солдат.Памятник погибшим участникам СВО "Во имя жизни" открыли в ЯрославлеПо данным правительства Ярославской области, памятник погибшим участникам специальной военной операции "Во имя жизни" открыли в воскресенье в Ярославле. Он представляет собой скульптурную композицию в виде солдата, держащего за руку маленькую девочку, на гранитном постаменте. Дело о теракте возбуждено в связи с атакой БПЛА на Елабужский район ТатарстанаКак сообщили в СК России, дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана, в результате которой погиб один человек, еще 13 пострадали. Российские войска ударом "Искандера" поразили командный пункт ВСУ в ДНРПо сообщению Минобороны РФ, российские войска расчетом ОТРК "Искандер" нанесли удар по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики.
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Поражение расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта ВСУ в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта оперативно-тактической группы "Луганск" ВСУ в районе населенного пункта Дружковка в ДНР
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украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп

Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили за сутки до 1285 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРасчет самоходной пушки 2С7М "Малка" выдвигается на огневую позицию в зоне СВО
Расчет самоходной пушки 2С7М Малка выдвигается на огневую позицию в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Расчет самоходной пушки 2С7М "Малка" выдвигается на огневую позицию в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1285 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Отмечается, что ВС РФ также уничтожили пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Ульяновку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Ульяновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Ульяновку в ДНР
Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе семь вне зоны СВО.

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По сообщению Минобороны РФ, российские войска расчетом ОТРК "Искандер" нанесли удар по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Юрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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