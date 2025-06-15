https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022989171.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:14:00+03:00

2025-06-15T18:14:00+03:00

2025-06-15T18:14:00+03:00

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 15 июня 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 143 района временной дислокации подразделений ВСУ и вооруженных формирований иностранных наемников, а также пункты управления ударными беспилотниками и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотников самолетного типа.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 63 633 беспилотника, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 906 танков и других бронемашин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 219 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 36 871 единицу автомобильной техники.

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донецкая народная республика

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