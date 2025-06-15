https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022904029.html

Штурмовик рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Петровского

Штурмовик рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Петровского - РИА Новости, 15.06.2025

Штурмовик рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Петровского

Бойцы ВС РФ совершили отвлекающий маневр на мотоциклах, чтобы штурмовые группы смогли зайти в село Петровское в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик-мотоциклист РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:45:00+03:00

2025-06-15T06:45:00+03:00

2025-06-15T06:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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безопасность

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Бойцы ВС РФ совершили отвлекающий маневр на мотоциклах, чтобы штурмовые группы смогли зайти в село Петровское в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик-мотоциклист 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Максим Феофанов. В Минобороны России 12 июня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР. "Мы, пять мотоциклистов с РЭБ-системой на спине в рюкзаках, начали отвлекающий маневр в пять утра. Когда только дали "марш" (команду - ред.), отвлекли внимание FPV-дронов на себя в течение около получаса-час. Отвлекали маневром, пока заходили наши группы", - сказал Феофанов. Он добавил, что при движении в населенный пункт по группе мотоциклистов отрабатывали вражеские БПЛА, но наличие системы РЭБ у группы штурмовых мотоциклистов не позволила поразить движущиеся цели. По мотогруппе также велся огонь из артиллерии, однако быстрая скорость передвижения позволила не попасть под снаряды противника.

https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, алексеевка, безопасность