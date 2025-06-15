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Штурмовик рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Петровского - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:45 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022904029.html
Штурмовик рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Петровского
Штурмовик рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Петровского - РИА Новости, 15.06.2025
Штурмовик рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Петровского
Бойцы ВС РФ совершили отвлекающий маневр на мотоциклах, чтобы штурмовые группы смогли зайти в село Петровское в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик-мотоциклист РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:45:00+03:00
2025-06-15T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
алексеевка
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Бойцы ВС РФ совершили отвлекающий маневр на мотоциклах, чтобы штурмовые группы смогли зайти в село Петровское в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик-мотоциклист 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Максим Феофанов. В Минобороны России 12 июня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР. "Мы, пять мотоциклистов с РЭБ-системой на спине в рюкзаках, начали отвлекающий маневр в пять утра. Когда только дали "марш" (команду - ред.), отвлекли внимание FPV-дронов на себя в течение около получаса-час. Отвлекали маневром, пока заходили наши группы", - сказал Феофанов. Он добавил, что при движении в населенный пункт по группе мотоциклистов отрабатывали вражеские БПЛА, но наличие системы РЭБ у группы штурмовых мотоциклистов не позволила поразить движущиеся цели. По мотогруппе также велся огонь из артиллерии, однако быстрая скорость передвижения позволила не попасть под снаряды противника.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
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россия, донецкая народная республика, алексеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Алексеевка, Безопасность
Штурмовик рассказал об отвлекающем маневре при освобождении Петровского

Российские бойцы на мотоциклах отвлекали FPV-дроны при освобождении Петровского

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Бойцы ВС РФ совершили отвлекающий маневр на мотоциклах, чтобы штурмовые группы смогли зайти в село Петровское в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик-мотоциклист 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Максим Феофанов.
В Минобороны России 12 июня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР.
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"Мы, пять мотоциклистов с РЭБ-системой на спине в рюкзаках, начали отвлекающий маневр в пять утра. Когда только дали "марш" (команду - ред.), отвлекли внимание FPV-дронов на себя в течение около получаса-час. Отвлекали маневром, пока заходили наши группы", - сказал Феофанов.
Он добавил, что при движении в населенный пункт по группе мотоциклистов отрабатывали вражеские БПЛА, но наличие системы РЭБ у группы штурмовых мотоциклистов не позволила поразить движущиеся цели. По мотогруппе также велся огонь из артиллерии, однако быстрая скорость передвижения позволила не попасть под снаряды противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлексеевкаБезопасность
 
 
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