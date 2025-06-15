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Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022900316.html
Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР
Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР - РИА Новости, 15.06.2025
Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР
Российский военный выстрелом из гранатомета уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью, рассказал РИА РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:38:00+03:00
2025-06-15T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Российский военный выстрелом из гранатомета уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью, рассказал РИА Новости штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Наиль Вяльшин. В Минобороны России 12 июня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР. "Мы услышали звуки и стрелковый бой дальше от нас. Выбегаю на дорогу, вижу, что едет MaxxPro в 300-400 метрах от меня. Я, недолго думая, достал РПГ, делаю выстрел - машина полностью уничтожена", - сказал Вяльшин. По его словам, перед уничтожением техники десант противника успел высадиться, однако в результате стрелкового боя их военных ВСУ уничтожили.
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022868162.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
сша
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донецкая народная республика, сша, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР

Российский военный уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровское в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Российский военный выстрелом из гранатомета уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью, рассказал РИА Новости штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Наиль Вяльшин.
В Минобороны России 12 июня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Вчера, 21:36
"Мы услышали звуки и стрелковый бой дальше от нас. Выбегаю на дорогу, вижу, что едет MaxxPro в 300-400 метрах от меня. Я, недолго думая, достал РПГ, делаю выстрел - машина полностью уничтожена", - сказал Вяльшин.
По его словам, перед уничтожением техники десант противника успел высадиться, однако в результате стрелкового боя их военных ВСУ уничтожили.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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