https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022900316.html

Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР

Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР - РИА Новости, 15.06.2025

Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР

Российский военный выстрелом из гранатомета уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью, рассказал РИА РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:38:00+03:00

2025-06-15T05:38:00+03:00

2025-06-15T05:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Российский военный выстрелом из гранатомета уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью, рассказал РИА Новости штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Наиль Вяльшин. В Минобороны России 12 июня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР. "Мы услышали звуки и стрелковый бой дальше от нас. Выбегаю на дорогу, вижу, что едет MaxxPro в 300-400 метрах от меня. Я, недолго думая, достал РПГ, делаю выстрел - машина полностью уничтожена", - сказал Вяльшин. По его словам, перед уничтожением техники десант противника успел высадиться, однако в результате стрелкового боя их военных ВСУ уничтожили.

https://ria.ru/20250614/ukraina-2022868162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

сша

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сша, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность