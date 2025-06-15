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Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР
Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР - РИА Новости, 15.06.2025
Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР
Российский военный выстрелом из гранатомета уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью, рассказал РИА РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:38:00+03:00
2025-06-15T05:38:00+03:00
2025-06-15T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Российский военный выстрелом из гранатомета уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью, рассказал РИА Новости штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Наиль Вяльшин. В Минобороны России 12 июня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР. "Мы услышали звуки и стрелковый бой дальше от нас. Выбегаю на дорогу, вижу, что едет MaxxPro в 300-400 метрах от меня. Я, недолго думая, достал РПГ, делаю выстрел - машина полностью уничтожена", - сказал Вяльшин. По его словам, перед уничтожением техники десант противника успел высадиться, однако в результате стрелкового боя их военных ВСУ уничтожили.
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022868162.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сша, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
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Российский военный уничтожил американский бронеавтомобиль в ДНР
Российский военный уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro у села Петровское в ДНР