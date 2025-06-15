https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022899491.html

Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр"

Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 15.06.2025

Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр"

Экипаж вертолета Ка-52М с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:15:00+03:00

2025-06-15T05:15:00+03:00

2025-06-15T05:16:00+03:00

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/47/1509504782_0:30:1017:602_1920x0_80_0_0_0d72d872ba6b572402f3d654c655fdbb.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - сказали в министерстве. МО РФ уточнило, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины