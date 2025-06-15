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Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр"
Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 15.06.2025
Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр"
Экипаж вертолета Ка-52М с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:15:00+03:00
2025-06-15T05:15:00+03:00
2025-06-15T05:16:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - сказали в министерстве. МО РФ уточнило, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр"
Вертолет Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки Центр