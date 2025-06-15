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Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 15.06.2025
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05:15 15.06.2025 (обновлено: 05:16 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022899491.html
Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр"
Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 15.06.2025
Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр"
Экипаж вертолета Ка-52М с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:15:00+03:00
2025-06-15T05:16:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - сказали в министерстве. МО РФ уточнило, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки "Центр"

Вертолет Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки Центр

© РИА Новости / Андрей СтанавовВертолет Ка-52
Вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Вертолет Ка-52 . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - сказали в министерстве.
МО РФ уточнило, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
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