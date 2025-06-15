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Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана" - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022899340.html
Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана"
Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана" - РИА Новости, 15.06.2025
Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана"
Расчеты БПЛА "Ланцет" российской группировки войск "Восток" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" на южнодонецком направлении,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:14:00+03:00
2025-06-15T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Ланцет" российской группировки войск "Восток" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" на южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Ланцет" группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожили украинскую САУ "Богдана" в момент ее боевой работы", - сказали в ведомстве. Точный удар, как добавляется, привел к детонации боекомплекта, уничтожив полностью установку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана"

Расчеты БПЛА Ланцет уничтожили САУ Богдана на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры fpv-дронов
Операторы fpv-дронов - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы fpv-дронов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Ланцет" российской группировки войск "Восток" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" на южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты БПЛА "Ланцет" группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожили украинскую САУ "Богдана" в момент ее боевой работы", - сказали в ведомстве.
Точный удар, как добавляется, привел к детонации боекомплекта, уничтожив полностью установку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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