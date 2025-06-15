https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022899340.html

Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана"

Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана" - РИА Новости, 15.06.2025

Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана"

Расчеты БПЛА "Ланцет" российской группировки войск "Восток" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" на южнодонецком направлении,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:14:00+03:00

2025-06-15T05:14:00+03:00

2025-06-15T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Ланцет" российской группировки войск "Восток" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" на южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Ланцет" группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожили украинскую САУ "Богдана" в момент ее боевой работы", - сказали в ведомстве. Точный удар, как добавляется, привел к детонации боекомплекта, уничтожив полностью установку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность