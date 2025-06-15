https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022899340.html
Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана"
Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана" - РИА Новости, 15.06.2025
Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана"
Расчеты БПЛА "Ланцет" российской группировки войск "Восток" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" на южнодонецком направлении,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:14:00+03:00
2025-06-15T05:14:00+03:00
2025-06-15T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Ланцет" российской группировки войск "Восток" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" на южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Ланцет" группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожили украинскую САУ "Богдана" в момент ее боевой работы", - сказали в ведомстве. Точный удар, как добавляется, привел к детонации боекомплекта, уничтожив полностью установку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские операторы БПЛА уничтожили украинскую САУ "Богдана"
Расчеты БПЛА Ланцет уничтожили САУ Богдана на Южнодонецком направлении