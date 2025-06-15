https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022899142.html

Российские военные отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ на полигонах

Российские военные отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ на полигонах - РИА Новости, 15.06.2025

Российские военные отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ на полигонах

Военнослужащие группировки войск "Днепр" отрабатывают на полигонах тактику действий при штурме опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, в том числе с... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:12:00+03:00

2025-06-15T05:12:00+03:00

2025-06-15T05:12:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" отрабатывают на полигонах тактику действий при штурме опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, в том числе с использованием мобильных групп на мотоциклах, сообщили в Минобороны России. "На полигонах в тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области военнослужащие штурмовых групп гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" интенсивно тренируются, отрабатывая тактику действий при штурме выявленных опорных пунктов ВСУ", - отметили в МО РФ. Как уточнили в министерстве, размеры и имеющиеся укрепления опорного пункта определяют, сколько нужно личного состава для успешных штурмовых действий: от трех отделений до нескольких взводов. "Каждая тренировка учитывает особенности местности и сложности предстоящей боевой работы. Особое внимание уделяется укрепленным точкам, "лисьим норам" и блиндажам. Зачистка отдельных точек начинается с поражения гранатами, после чего стрелковым оружием завершается уничтожение противника", - указали в Минобороны. Самым сложным и опасным элементом штурма является вход в траншейную систему, добавили в МО. "Происходит подготовка непосредственно штурмовых групп к атаке на "опорник" противника с использованием мотовездеходной техники. Сначала у нас действует огневая группа, она же отвлекающая. Огнем из пулемета они подавляют противника. Потом выдвигается маневренная группа, которая скрытно подлетает на мотоциклах к лесополосе, спешивается и начинает скрытно приближаться к противнику", - рассказал журналистам о тренировках штурмовиков заместитель командира батальона гвардейского полка с позывным "Призрак". В министерстве заключили, что для повышения реалистичности тренировок используются БПЛА: штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных беспилотников ВСУ, осваивают защиту от сбросов и поражение дронов из личного оружия, что позволяет подготовить бойцов к существующим условиям боя.

https://ria.ru/20250615/peregovory-2022895642.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность