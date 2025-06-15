https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022899142.html
Российские военные отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ на полигонах
Российские военные отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ на полигонах - РИА Новости, 15.06.2025
Российские военные отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ на полигонах
Военнослужащие группировки войск "Днепр" отрабатывают на полигонах тактику действий при штурме опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, в том числе с... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:12:00+03:00
2025-06-15T05:12:00+03:00
2025-06-15T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" отрабатывают на полигонах тактику действий при штурме опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, в том числе с использованием мобильных групп на мотоциклах, сообщили в Минобороны России. "На полигонах в тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области военнослужащие штурмовых групп гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" интенсивно тренируются, отрабатывая тактику действий при штурме выявленных опорных пунктов ВСУ", - отметили в МО РФ. Как уточнили в министерстве, размеры и имеющиеся укрепления опорного пункта определяют, сколько нужно личного состава для успешных штурмовых действий: от трех отделений до нескольких взводов. "Каждая тренировка учитывает особенности местности и сложности предстоящей боевой работы. Особое внимание уделяется укрепленным точкам, "лисьим норам" и блиндажам. Зачистка отдельных точек начинается с поражения гранатами, после чего стрелковым оружием завершается уничтожение противника", - указали в Минобороны. Самым сложным и опасным элементом штурма является вход в траншейную систему, добавили в МО. "Происходит подготовка непосредственно штурмовых групп к атаке на "опорник" противника с использованием мотовездеходной техники. Сначала у нас действует огневая группа, она же отвлекающая. Огнем из пулемета они подавляют противника. Потом выдвигается маневренная группа, которая скрытно подлетает на мотоциклах к лесополосе, спешивается и начинает скрытно приближаться к противнику", - рассказал журналистам о тренировках штурмовиков заместитель командира батальона гвардейского полка с позывным "Призрак". В министерстве заключили, что для повышения реалистичности тренировок используются БПЛА: штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных беспилотников ВСУ, осваивают защиту от сбросов и поражение дронов из личного оружия, что позволяет подготовить бойцов к существующим условиям боя.
https://ria.ru/20250615/peregovory-2022895642.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ на полигонах
Бойцы группировки Днепр отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" отрабатывают на полигонах тактику действий при штурме опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, в том числе с использованием мобильных групп на мотоциклах, сообщили в Минобороны России.
"На полигонах в тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области
военнослужащие штурмовых групп гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" интенсивно тренируются, отрабатывая тактику действий при штурме выявленных опорных пунктов ВСУ
", - отметили в МО РФ
.
Как уточнили в министерстве, размеры и имеющиеся укрепления опорного пункта определяют, сколько нужно личного состава для успешных штурмовых действий: от трех отделений до нескольких взводов.
"Каждая тренировка учитывает особенности местности и сложности предстоящей боевой работы. Особое внимание уделяется укрепленным точкам, "лисьим норам" и блиндажам. Зачистка отдельных точек начинается с поражения гранатами, после чего стрелковым оружием завершается уничтожение противника", - указали в Минобороны.
Самым сложным и опасным элементом штурма является вход в траншейную систему, добавили в МО.
"Происходит подготовка непосредственно штурмовых групп к атаке на "опорник" противника с использованием мотовездеходной техники. Сначала у нас действует огневая группа, она же отвлекающая. Огнем из пулемета они подавляют противника. Потом выдвигается маневренная группа, которая скрытно подлетает на мотоциклах к лесополосе, спешивается и начинает скрытно приближаться к противнику", - рассказал журналистам о тренировках штурмовиков заместитель командира батальона гвардейского полка с позывным "Призрак".
В министерстве заключили, что для повышения реалистичности тренировок используются БПЛА: штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных беспилотников ВСУ, осваивают защиту от сбросов и поражение дронов из личного оружия, что позволяет подготовить бойцов к существующим условиям боя.