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IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
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11:36 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/smi-2022936731.html
IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля
IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля
Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не получил повреждений в результате атаки Израиля, сообщает агентство IRNA. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:36:00+03:00
2025-06-15T11:36:00+03:00
в мире
израиль
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али хаменеи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не получил повреждений в результате атаки Израиля, сообщает агентство IRNA. "Все производственные единицы, инфраструктура и прочие части НПЗ в Исфахане находятся в стабильном состоянии, и рабочие этого учреждения продолжают работу по производству и обеспечению государства топливом в обычном режиме", – говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, исфахан, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Исфахан, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля

IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден в результате удара Израиля по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не получил повреждений в результате атаки Израиля, сообщает агентство IRNA.
"Все производственные единицы, инфраструктура и прочие части НПЗ в Исфахане находятся в стабильном состоянии, и рабочие этого учреждения продолжают работу по производству и обеспечению государства топливом в обычном режиме", – говорится в сообщении.
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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В миреИзраильИранИсфаханАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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