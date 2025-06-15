IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля
IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден в результате удара Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не получил повреждений в результате атаки Израиля, сообщает агентство IRNA.
"Все производственные единицы, инфраструктура и прочие части НПЗ в Исфахане находятся в стабильном состоянии, и рабочие этого учреждения продолжают работу по производству и обеспечению государства топливом в обычном режиме", – говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.