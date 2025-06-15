https://ria.ru/20250615/smi-2022936731.html

IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля

IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

IRNA: НПЗ в Исфахане не был поврежден при атаке Израиля

Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не получил повреждений в результате атаки Израиля, сообщает агентство IRNA. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:36:00+03:00

2025-06-15T11:36:00+03:00

2025-06-15T11:36:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не получил повреждений в результате атаки Израиля, сообщает агентство IRNA. "Все производственные единицы, инфраструктура и прочие части НПЗ в Исфахане находятся в стабильном состоянии, и рабочие этого учреждения продолжают работу по производству и обеспечению государства топливом в обычном режиме", – говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/drony-2022934853.html

https://ria.ru/20250614/irna-2022775750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, исфахан, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном