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Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России - РИА Новости, 15.06.2025
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11:05 15.06.2025 (обновлено: 14:47 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/slovakiya-2022934967.html
Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России
Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России - РИА Новости, 15.06.2025
Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России
Братислава хочет отложить рассмотрение новых рестрикций ЕС против Москвы, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:05:00+03:00
2025-06-15T14:47:00+03:00
словакия
россия
евросоюз
в мире
москва
еврокомиссия
санкции в отношении россии
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 июн — РИА Новости. Братислава хочет отложить рассмотрение новых рестрикций ЕС против Москвы, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо."В среду — заседание министров иностранных дел (Евросоюза. — Прим. ред.), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций", — сказал он на пресс-конференции.Другие заявления Фицо: Еврокомиссия предложила в рамках 18-го пакета санкций:Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20250608/premer-2021619043.html
https://ria.ru/20250612/vengriya-2022559503.html
https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html
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словакия, россия, евросоюз, в мире, москва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, роберт фицо, экономика, газпром
Словакия, Россия, Евросоюз, В мире, Москва, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Роберт Фицо, Экономика, Газпром
Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России

Фицо: глава МИД Словакии предложит отложить рассмотрение новых санкций против РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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БРАТИСЛАВА, 15 июн — РИА Новости. Братислава хочет отложить рассмотрение новых рестрикций ЕС против Москвы, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо.
среду — заседание министров иностранных дел (Евросоюза. — Прим. ред.), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций", — сказал он на пресс-конференции.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций
8 июня, 12:31
Другие заявления Фицо:
  • сначала решить проблему, связанную с планом REPowerEU;
  • его цель — прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из России в Европу;
  • у Словакии действует соглашение с "Газпромом";
  • стране грозят штрафы, если она откажется его соблюдать.
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Венгрия и Словакия согласились, что отказ от российской энергии неприемлем
12 июня, 23:09
Еврокомиссия предложила в рамках 18-го пакета санкций:
  • снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;
  • запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
  • отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
  • расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
  • запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
  • ввести ограничения в отношении "связываемых с Москвой судов";
  • принять меры по защите Бельгии от возможных исков России из-за замороженных активов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций
08:00

В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что по теме "Северных потоков" идут обсуждения. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление газопроводов — интерес не только России и США. Европейские политики, которые выступают против этого, по словам министра, "либо больные люди, либо самоубийцы".

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Евросоюз дал трещину. Отколоться рискуют два ключевых игрока
12 июня, 08:00
 
СловакияРоссияЕвросоюзВ миреМоскваЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииРоберт ФицоЭкономикаГазпром
 
 
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