https://ria.ru/20250615/slovakiya-2022934967.html

Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России

Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России - РИА Новости, 15.06.2025

Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России

Братислава хочет отложить рассмотрение новых рестрикций ЕС против Москвы, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:05:00+03:00

2025-06-15T11:05:00+03:00

2025-06-15T14:47:00+03:00

словакия

россия

евросоюз

в мире

москва

еврокомиссия

санкции в отношении россии

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 июн — РИА Новости. Братислава хочет отложить рассмотрение новых рестрикций ЕС против Москвы, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо."В среду — заседание министров иностранных дел (Евросоюза. — Прим. ред.), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций", — сказал он на пресс-конференции.Другие заявления Фицо: Еврокомиссия предложила в рамках 18-го пакета санкций:Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.

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https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

словакия, россия, евросоюз, в мире, москва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, роберт фицо, экономика, газпром