Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России
Фицо: глава МИД Словакии предложит отложить рассмотрение новых санкций против РФ
Братислава. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 15 июн — РИА Новости. Братислава хочет отложить рассмотрение новых рестрикций ЕС против Москвы, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо.
"В среду — заседание министров иностранных дел (Евросоюза. — Прим. ред.), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций", — сказал он на пресс-конференции.
Другие заявления Фицо:
- сначала решить проблему, связанную с планом REPowerEU;
- его цель — прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из России в Европу;
- у Словакии действует соглашение с "Газпромом";
- стране грозят штрафы, если она откажется его соблюдать.
Еврокомиссия предложила в рамках 18-го пакета санкций:
- снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;
- запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
- отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
- расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
- запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
- ввести ограничения в отношении "связываемых с Москвой судов";
- принять меры по защите Бельгии от возможных исков России из-за замороженных активов.
В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что по теме "Северных потоков" идут обсуждения. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление газопроводов — интерес не только России и США. Европейские политики, которые выступают против этого, по словам министра, "либо больные люди, либо самоубийцы".
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.