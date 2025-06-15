https://ria.ru/20250615/siyyarto-2022970199.html

"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен

"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен - РИА Новости, 15.06.2025

"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Mandiner раскритиковал желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского отказаться от... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:58:00+03:00

2025-06-15T15:58:00+03:00

2025-06-15T17:45:00+03:00

евросоюз

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Mandiner раскритиковал желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского отказаться от энергетики России."План фон дер Ляйен — Зеленского создает чрезвычайно серьезную угрозу для Европы", — заявил министр.По мнению Сийярто, отказ от энергоносителей России нанесет сильный ущерб интересам европейских стран, так как закроет доступ к дешевой энергии.ЕК в начале прошлого месяца представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.Во вторник венгерский политик заявил, что Будапешт решительно отвергает план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят. Он также добавил, что подобный шаг приведет к многократному росту коммунальных расходов. Министр назвал формирование национальной энергетической политики вопросом суверенитета каждой страны, добавив, что никто извне не может на это влиять.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022956681.html

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евросоюз, петер сийярто, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, венгрия, россия, в мире