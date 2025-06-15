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"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен - РИА Новости, 15.06.2025
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15:58 15.06.2025 (обновлено: 17:45 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/siyyarto-2022970199.html
"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен
"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен - РИА Новости, 15.06.2025
"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Mandiner раскритиковал желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского отказаться от... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:58:00+03:00
2025-06-15T17:45:00+03:00
евросоюз
петер сийярто
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
венгрия
россия
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Mandiner раскритиковал желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского отказаться от энергетики России."План фон дер Ляйен — Зеленского создает чрезвычайно серьезную угрозу для Европы", — заявил министр.По мнению Сийярто, отказ от энергоносителей России нанесет сильный ущерб интересам европейских стран, так как закроет доступ к дешевой энергии.ЕК в начале прошлого месяца представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.Во вторник венгерский политик заявил, что Будапешт решительно отвергает план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят. Он также добавил, что подобный шаг приведет к многократному росту коммунальных расходов. Министр назвал формирование национальной энергетической политики вопросом суверенитета каждой страны, добавив, что никто извне не может на это влиять.
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022956681.html
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евросоюз, петер сийярто, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, венгрия, россия, в мире
Евросоюз, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Венгрия, Россия, В мире
"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен

Сийярто раскритиковал фон дер Ляйен и Зеленского из-за их плана против России

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Mandiner раскритиковал желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского отказаться от энергетики России.
"План фон дер ЛяйенЗеленского создает чрезвычайно серьезную угрозу для Европы", — заявил министр.
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По мнению Сийярто, отказ от энергоносителей России нанесет сильный ущерб интересам европейских стран, так как закроет доступ к дешевой энергии.
ЕК в начале прошлого месяца представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
Во вторник венгерский политик заявил, что Будапешт решительно отвергает план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят. Он также добавил, что подобный шаг приведет к многократному росту коммунальных расходов. Министр назвал формирование национальной энергетической политики вопросом суверенитета каждой страны, добавив, что никто извне не может на это влиять.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ЕвросоюзПетер СийяртоВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВенгрияРоссияВ мире
 
 
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