https://ria.ru/20250615/samolet-2022958953.html
В аэропорту Казани сняли ограничения для воздушных судов
В аэропорту Казани сняли ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 15.06.2025
В аэропорту Казани сняли ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:34:00+03:00
2025-06-15T14:34:00+03:00
2025-06-15T14:41:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация."В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" десять самолетов, совершавших рейсы в Казань.
https://ria.ru/20250615/udar-2022944268.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Казани сняли ограничения для воздушных судов
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов