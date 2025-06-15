https://ria.ru/20250615/samolet-2022958953.html

В аэропорту Казани сняли ограничения для воздушных судов

В аэропорту Казани сняли ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 15.06.2025

В аэропорту Казани сняли ограничения для воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:34:00+03:00

2025-06-15T14:34:00+03:00

2025-06-15T14:41:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация."В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" десять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

https://ria.ru/20250615/udar-2022944268.html

казань

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2025

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия