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Портал "Работа России" опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников - РИА Новости, 15.06.2025
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16:09 15.06.2025 (обновлено: 16:22 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/rossija-2022971739.html
Портал "Работа России" опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников
Портал "Работа России" опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников - РИА Новости, 15.06.2025
Портал "Работа России" опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников
Рейтинги вузов и колледжей по уровню трудоустройства выпускников, сформированных по восьми направлениям подготовки, опубликованы на портале "Работа России" - их РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:09:00+03:00
2025-06-15T16:22:00+03:00
общество
россия
дмитрий платыгин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рейтинги вузов и колледжей по уровню трудоустройства выпускников, сформированных по восьми направлениям подготовки, опубликованы на портале "Работа России" - их число составляет 81, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ. "Опубликованы рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Они составлены отдельно по каждой области подготовки студентов с учетом количества устроившихся на работу и уровня их зарплаты… (Рейтинги - ред.) опубликованы на портале "Работа России" и будут обновляться каждый год до 1 апреля", - говорится в сообщении. Всего опубликован 81 рейтинг, они сформированы по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура. При этом по каждому направлению сформировано минимум по четыре рейтинга: по уровням образования (бакалавриат/специалитет и магистратура/ординатура) и по численности выпускников (выше медианной численности выпускников в потоке и ниже медианной численности). "Рейтинги составлены по поручению президента России на основе данных государственных информационных систем. Они не оценивают образовательные организации, они демонстрируют лишь уровень трудоустройства выпускников на второй год после завершения обучения на основе объективных данных – сведений о трудоустройстве и уровне заработных плат", - передаются в сообщении пояснения замглавы Минтруда РФ Дмитрия Платыгина. Учебное заведение, которое готовит специалистов сразу по нескольким направлениям, есть сразу в нескольких рейтингах. В министерстве объяснили, что позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплате выпускников на второй год после выпуска. Продолжающие очное обучение, беременные женщины или воспитывающие детей до трех лет, а также россияне с инвалидностью I группы не учитываются при расчете уровня трудоустройства. "Данные о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступают из Рособрнадзора. Они дополняются сведениями Социального фонда о занятости и заработной плате, получаемых пособиях, инвалидности и другими данными. В расчете используются данные о работе по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также сведения об индивидуальной предпринимательской деятельности", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20250615/falki-2022923517.html
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общество, россия, дмитрий платыгин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование
Общество, Россия, Дмитрий Платыгин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование
Портал "Работа России" опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников

Портал "Работа России" опубликовал рейтинги вузов по трудоустройству выпускников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
Ярмарка трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рейтинги вузов и колледжей по уровню трудоустройства выпускников, сформированных по восьми направлениям подготовки, опубликованы на портале "Работа России" - их число составляет 81, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.
"Опубликованы рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Они составлены отдельно по каждой области подготовки студентов с учетом количества устроившихся на работу и уровня их зарплаты… (Рейтинги - ред.) опубликованы на портале "Работа России" и будут обновляться каждый год до 1 апреля", - говорится в сообщении.
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Всего опубликован 81 рейтинг, они сформированы по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура. При этом по каждому направлению сформировано минимум по четыре рейтинга: по уровням образования (бакалавриат/специалитет и магистратура/ординатура) и по численности выпускников (выше медианной численности выпускников в потоке и ниже медианной численности).
"Рейтинги составлены по поручению президента России на основе данных государственных информационных систем. Они не оценивают образовательные организации, они демонстрируют лишь уровень трудоустройства выпускников на второй год после завершения обучения на основе объективных данных – сведений о трудоустройстве и уровне заработных плат", - передаются в сообщении пояснения замглавы Минтруда РФ Дмитрия Платыгина.
Учебное заведение, которое готовит специалистов сразу по нескольким направлениям, есть сразу в нескольких рейтингах. В министерстве объяснили, что позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплате выпускников на второй год после выпуска. Продолжающие очное обучение, беременные женщины или воспитывающие детей до трех лет, а также россияне с инвалидностью I группы не учитываются при расчете уровня трудоустройства.
"Данные о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступают из Рособрнадзора. Они дополняются сведениями Социального фонда о занятости и заработной плате, получаемых пособиях, инвалидности и другими данными. В расчете используются данные о работе по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также сведения об индивидуальной предпринимательской деятельности", - уточнили в сообщении.
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