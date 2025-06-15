https://ria.ru/20250615/rosaviatsiya-2022936126.html

Авиакомпании в воскресенье выполнят более 30 рейсов между Россией и ОАЭ

Авиакомпании в воскресенье выполнят более 30 рейсов между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 15.06.2025

Авиакомпании в воскресенье выполнят более 30 рейсов между Россией и ОАЭ

Российские и арабские авиакомпании выполнят в воскресенье более 30 рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), билеты есть в обоих... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:24:00+03:00

2025-06-15T11:24:00+03:00

2025-06-15T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские и арабские авиакомпании выполнят в воскресенье более 30 рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), билеты есть в обоих направлениях, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее в ассоциации туроператоров России сообщили, что около двух тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за закрытия неба над Ираном. В их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ."Более 30 рейсов между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) выполнят сегодня российские и арабские авиакомпании. Между двумя странами в воскресенье, 15 июня, плановые перелеты совершат авиакомпании "Азимут", "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7 Airlines), "ЮТэйр", "Emirates", "Etihad Airways", "Flydubai". Билеты на рейсы есть в обоих направлениях", - написал он.Кореняко отметил, что из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов продолжают летать по измененным маршрутам - они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство других государств, в ряде случаев с посадкой для дозаправки."Авиакомпании "Air Arabia" и "Air Arabia Abu Dhabi" рейсы в/из России (а также в ряд других стран) в воскресенье отменили", - добавил он.

https://ria.ru/20250615/ator-2022922840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оаэ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм