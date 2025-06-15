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Лидеры G7 планируют выпустить совместное заявление по Ирану, пишут СМИ
Лидеры G7 планируют выпустить совместное заявление по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Лидеры G7 планируют выпустить совместное заявление по Ирану, пишут СМИ
Лидеры стран "Большой семерки" (G7) планируют выпустить совместное заявление по Ирану с призывом к деэскалации, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:12:00+03:00
2025-06-15T19:12:00+03:00
2025-06-15T19:37:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) планируют выпустить совместное заявление по Ирану с призывом к деэскалации, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника из стран G7."Лидеры G7 планируют выпустить совместное заявление по Ирану с призывом к деэскалации", - передает агентство.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, али хаменеи, g7, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Али Хаменеи, G7, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Лидеры G7 планируют выпустить совместное заявление по Ирану, пишут СМИ
Reuters: лидеры G7 планируют выпустить совместное заявление по Ирану