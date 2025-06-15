https://ria.ru/20250615/religiya-2022966223.html
Патриарх Кирилл высказался о состоянии Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл высказался о состоянии Вооруженных сил России - РИА Новости, 15.06.2025
Патриарх Кирилл высказался о состоянии Вооруженных сил России
Состояние Вооруженных сил РФ сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь, однако исторически тяжелейшие последствия для национальной жизни... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:25:00+03:00
2025-06-15T15:25:00+03:00
2025-06-15T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Состояние Вооруженных сил РФ сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь, однако исторически тяжелейшие последствия для национальной жизни наступали, когда страна была неспособна отстаивать свою веру и самобытность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Он пожелал духовенству и мирянам области помощи Божией. "Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать ее. В первую очередь я не имею в виду военную, вооруженную защиту - слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооруженных сил сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь. Но самое опасное, что происходило в нашей истории, это когда не военной, внешней силой, а внутренней неспособностью отстаивать свои ценности, веру, самобытность Россия подвергалась нападениям извне, которые влекли за собой тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что сила народа складывается из материальной и духовной силы - "это то, что в уме, в сердце, что формирует национальное самосознание и любовь к Отечеству, формирует убеждение в случае необходимости защищать свою страну". "И да поможет нам Господь хранить любовь к Отечеству, верность своей стране, воинам нашим - верность присяге данной, всему народу нашему - хранить верность и любовь к Отечеству и народу", - заключил патриарх Кирилл. Ранее патриарх Кирилл отметил возрастающую роль Калининградской области не только как военного и политического, но духовного форпоста России, а также призвал хранить православную веру, которая объединяет народ и делает его несокрушимым.
https://ria.ru/20250302/patriarkh-2002575583.html
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Религия, Россия, Калининград, Калининградская область
Патриарх Кирилл высказался о состоянии Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл: состояние ВС дает уверенность, что силой Россию не возьмешь
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Состояние Вооруженных сил РФ сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь, однако исторически тяжелейшие последствия для национальной жизни наступали, когда страна была неспособна отстаивать свою веру и самобытность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Он пожелал духовенству и мирянам области помощи Божией.
"Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать ее. В первую очередь я не имею в виду военную, вооруженную защиту - слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооруженных сил сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию
не возьмешь. Но самое опасное, что происходило в нашей истории, это когда не военной, внешней силой, а внутренней неспособностью отстаивать свои ценности, веру, самобытность Россия подвергалась нападениям извне, которые влекли за собой тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что сила народа складывается из материальной и духовной силы - "это то, что в уме, в сердце, что формирует национальное самосознание и любовь к Отечеству, формирует убеждение в случае необходимости защищать свою страну".
"И да поможет нам Господь хранить любовь к Отечеству, верность своей стране, воинам нашим - верность присяге данной, всему народу нашему - хранить верность и любовь к Отечеству и народу", - заключил патриарх Кирилл.
Ранее патриарх Кирилл отметил возрастающую роль Калининградской области
не только как военного и политического, но духовного форпоста России, а также призвал хранить православную веру, которая объединяет народ и делает его несокрушимым.