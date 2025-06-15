https://ria.ru/20250615/religiya-2022960690.html
Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России
Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России - РИА Новости, 15.06.2025
Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России
Калининград - не только военный, но и духовный форпост России, что накладывает на его жителей и власти особую ответственность, заявил патриарх Московский и всея РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:49:00+03:00
2025-06-15T14:49:00+03:00
2025-06-15T14:49:00+03:00
религия
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калининградская область
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Калининград - не только военный, но и духовный форпост России, что накладывает на его жителей и власти особую ответственность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Он напомнил, что Калининград был и остаётся приграничным городом. "Но сейчас, в силу того что, как мы молимся в одной из молитв, "многие воссташа на нас", значение Калининградской области возрастает - не только в военном, стратегическом смысле, но и в духовном. Мы становимся духовным порубежьем Святой Руси - это возлагает особую ответственность и на светские власти, и на духовенство - и на всех нас, верующих людей, дорогие мои. Храните веру православную, памятуя о том, что это важно не только для вас и ваших детей, это важно для России, для которой Калининград является форпостом не только политическим или военным, а форпостом духовным, где живет и укрепляется вера православная, которая на протяжении тысячелетий объединяла наш народ и делала его сильным, несокрушимым", - сказал патриарх Кирилл, трансляцию богослужения вел телеканал "Союз".
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Религия, Калининград, Россия, Калининградская область, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России
Патриарх Кирилл назвал Калининград духовным форпостом России