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Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России - РИА Новости, 15.06.2025
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Религия
 
14:49 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/religiya-2022960690.html
Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России
Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России - РИА Новости, 15.06.2025
Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России
Калининград - не только военный, но и духовный форпост России, что накладывает на его жителей и власти особую ответственность, заявил патриарх Московский и всея РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:49:00+03:00
2025-06-15T14:49:00+03:00
религия
калининград
россия
калининградская область
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Калининград - не только военный, но и духовный форпост России, что накладывает на его жителей и власти особую ответственность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Он напомнил, что Калининград был и остаётся приграничным городом. "Но сейчас, в силу того что, как мы молимся в одной из молитв, "многие воссташа на нас", значение Калининградской области возрастает - не только в военном, стратегическом смысле, но и в духовном. Мы становимся духовным порубежьем Святой Руси - это возлагает особую ответственность и на светские власти, и на духовенство - и на всех нас, верующих людей, дорогие мои. Храните веру православную, памятуя о том, что это важно не только для вас и ваших детей, это важно для России, для которой Калининград является форпостом не только политическим или военным, а форпостом духовным, где живет и укрепляется вера православная, которая на протяжении тысячелетий объединяла наш народ и делала его сильным, несокрушимым", - сказал патриарх Кирилл, трансляцию богослужения вел телеканал "Союз".
https://ria.ru/20250614/patriarkh-2022856871.html
калининград
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калининград, россия, калининградская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Калининград, Россия, Калининградская область, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России

Патриарх Кирилл назвал Калининград духовным форпостом России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Калининград - не только военный, но и духовный форпост России, что накладывает на его жителей и власти особую ответственность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Он напомнил, что Калининград был и остаётся приграничным городом.
"Но сейчас, в силу того что, как мы молимся в одной из молитв, "многие воссташа на нас", значение Калининградской области возрастает - не только в военном, стратегическом смысле, но и в духовном. Мы становимся духовным порубежьем Святой Руси - это возлагает особую ответственность и на светские власти, и на духовенство - и на всех нас, верующих людей, дорогие мои. Храните веру православную, памятуя о том, что это важно не только для вас и ваших детей, это важно для России, для которой Калининград является форпостом не только политическим или военным, а форпостом духовным, где живет и укрепляется вера православная, которая на протяжении тысячелетий объединяла наш народ и делала его сильным, несокрушимым", - сказал патриарх Кирилл, трансляцию богослужения вел телеканал "Союз".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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РелигияКалининградРоссияКалининградская областьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
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