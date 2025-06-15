Определен потерпевший при нападении на российский центр культуры в Киеве
Потерпевшим при нападении на центр культуры в Киеве признан российский дипломат
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Потерпевшим по уголовному делу семерых украинских радикалов о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 был советник посольства Российской Федерации на Украине, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, потерпевший также занимал должность директора данного центра. Уточняется, что он обладал привилегиями и иммунитетами дипломатического персонала, также мужчина пользовался международной защитой, отмечается в них.
Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов были признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ и получили сроки от семи до девяти лет. Они были объявлены в международный розыск.
Установлено, что 17 февраля 2018 года фигуранты, являясь руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе "С14"* и "Правый сектор"* (запрещенные в России экстремистские организации), вступили в преступный сговор.
Отмечалось, что порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина.
В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его.
* Запрещенные в России экстремистские организации.