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В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 15.06.2025
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02:12 15.06.2025
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В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 15.06.2025
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями
Тело мужчины с огнестрельными ранами нашли в автомобиле на обочине дороги в Цимлянском районе Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:12:00+03:00
2025-06-15T02:12:00+03:00
происшествия
россия
цимлянский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранами нашли в автомобиле на обочине дороги в Цимлянском районе Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу СУСК России по региону. По информации ведомства, в следственный отдел по городу Волгодонску СУСК России по области поступила информация об обнаружении тела 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. "Тело находилось в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. По данным ведомства, следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и другие экспертизы, уточнил СУСК.
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россия
цимлянский район
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происшествия, россия, цимлянский район, ростовская область
Происшествия, Россия, Цимлянский район, Ростовская область
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

В Ростовской области в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранами нашли в автомобиле на обочине дороги в Цимлянском районе Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу СУСК России по региону.
По информации ведомства, в следственный отдел по городу Волгодонску СУСК России по области поступила информация об обнаружении тела 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
"Тело находилось в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
По данным ведомства, следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и другие экспертизы, уточнил СУСК.
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ПроисшествияРоссияЦимлянский районРостовская область
 
 
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