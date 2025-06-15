https://ria.ru/20250615/rassledovanie-2022889621.html

В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 15.06.2025

В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

Тело мужчины с огнестрельными ранами нашли в автомобиле на обочине дороги в Цимлянском районе Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:12:00+03:00

2025-06-15T02:12:00+03:00

2025-06-15T02:12:00+03:00

происшествия

россия

цимлянский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранами нашли в автомобиле на обочине дороги в Цимлянском районе Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу СУСК России по региону. По информации ведомства, в следственный отдел по городу Волгодонску СУСК России по области поступила информация об обнаружении тела 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. "Тело находилось в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. По данным ведомства, следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и другие экспертизы, уточнил СУСК.

https://ria.ru/20240716/peterburg-1960000245.html

россия

цимлянский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, цимлянский район, ростовская область