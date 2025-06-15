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ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
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20:46 15.06.2025 (обновлено: 20:48 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/rakety-2023007793.html
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала населению находиться в защищенных помещениях, говорится в сообщении армейской... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:46:00+03:00
2025-06-15T20:48:00+03:00
в мире
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала населению находиться в защищенных помещениях, говорится в сообщении армейской пресс-службы. "Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписывается войти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль
В мире, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана

Армия Израиля зафиксировала пуски ракет из Ирана по территории страны

© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала населению находиться в защищенных помещениях, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
«
"Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписывается войти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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