https://ria.ru/20250615/rakety-2023007793.html

ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана

ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала населению находиться в защищенных помещениях, говорится в сообщении армейской... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:46:00+03:00

2025-06-15T20:46:00+03:00

2025-06-15T20:48:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала населению находиться в защищенных помещениях, говорится в сообщении армейской пресс-службы. "Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписывается войти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль