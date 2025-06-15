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ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала населению находиться в защищенных помещениях, говорится в сообщении армейской... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:46:00+03:00
2025-06-15T20:46:00+03:00
2025-06-15T20:48:00+03:00
в мире
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала населению находиться в защищенных помещениях, говорится в сообщении армейской пресс-службы. "Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписывается войти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль
В мире, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана
Армия Израиля зафиксировала пуски ракет из Ирана по территории страны