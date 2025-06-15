ЦАХАЛ заявила о перехвате большинства выпущенных Ираном ракет
ЦАХАЛ заявила о перехвате большинства выпущенных Ираном в последней атаке ракет
© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила большинство ракет, выпущенных Ираном при недавнем обстреле, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
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"За последний час из Ирана в сторону Государства Израиль было запущено несколько ракет, большинство из которых были перехвачены. Сообщений о падении снарядов не поступало", - говорится в сообщении.
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13 июня, 13:44
Ранее в воскресенье силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет из Ирана в сторону еврейского государства и дали указание населению центральных и северных районов страны оставаться в непосредственной близости защищенных помещений.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".