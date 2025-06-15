https://ria.ru/20250615/rakety-2022978292.html

ЦАХАЛ заявила о перехвате большинства выпущенных Ираном ракет

ЦАХАЛ заявила о перехвате большинства выпущенных Ираном ракет - РИА Новости, 15.06.2025

ЦАХАЛ заявила о перехвате большинства выпущенных Ираном ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила большинство ракет, выпущенных Ираном при недавнем обстреле, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:03:00+03:00

2025-06-15T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила большинство ракет, выпущенных Ираном при недавнем обстреле, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. "За последний час из Ирана в сторону Государства Израиль было запущено несколько ракет, большинство из которых были перехвачены. Сообщений о падении снарядов не поступало", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет из Ирана в сторону еврейского государства и дали указание населению центральных и северных районов страны оставаться в непосредственной близости защищенных помещений.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, тегеран (город)