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Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
Российские военные за ночь сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:06:00+03:00
2025-06-15T08:06:00+03:00
2025-06-15T08:32:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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