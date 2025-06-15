https://ria.ru/20250615/pozhar-2022990272.html

В Ленинградской области загорелся мусорный полигон

В Ленинградской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 15.06.2025

В Ленинградской области загорелся мусорный полигон

Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в Ленинградской области, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, природоохранной... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:20:00+03:00

2025-06-15T18:20:00+03:00

2025-06-15T18:20:00+03:00

происшествия

ленинградская область

тосненский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в Ленинградской области, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, природоохранной прокуратурой поставлена на контроль ситуация с возгоранием, сообщила региональная прокуратура. Пожар произошел на полигоне ТКО в Тосненском районе. "По предварительной информации, сегодня в 13.40 на полигоне твердых коммунальных услуг, эксплуатируемом ООО "ЭКО Плант", произошло возгорание. Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Установление причин и условий произошедшего возгорания, а также его ликвидация находится на контроле природоохранной прокуратуры. По информации ведомства, ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка на полигоне ТКО, эксплуатируемом ООО "Эко Плант". Установлено, что обществом не в полной мере соблюдаются требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического и лицензионного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в Тосненском городском суде находится исковое заявление природоохранного прокурора, которое обязывает ООО "Эко Плант" приостановить деятельность по приему и размещению отходов до окончания проведения строительных работ по реконструкции полигона ТБО. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250421/pozhar-2012612317.html

ленинградская область

тосненский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, тосненский район