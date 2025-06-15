В Ленинградской области загорелся мусорный полигон
В Ленинградской области на полигоне ТКО произошел пожар на площади 1,2 тыс кв м
Пожар на мусорном полигоне. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в Ленинградской области, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, природоохранной прокуратурой поставлена на контроль ситуация с возгоранием, сообщила региональная прокуратура.
Пожар произошел на полигоне ТКО в Тосненском районе.
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"По предварительной информации, сегодня в 13.40 на полигоне твердых коммунальных услуг, эксплуатируемом ООО "ЭКО Плант", произошло возгорание. Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Установление причин и условий произошедшего возгорания, а также его ликвидация находится на контроле природоохранной прокуратуры.
По информации ведомства, ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка на полигоне ТКО, эксплуатируемом ООО "Эко Плант". Установлено, что обществом не в полной мере соблюдаются требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического и лицензионного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в Тосненском городском суде находится исковое заявление природоохранного прокурора, которое обязывает ООО "Эко Плант" приостановить деятельность по приему и размещению отходов до окончания проведения строительных работ по реконструкции полигона ТБО. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля 2025 года.
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