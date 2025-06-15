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В Ленинградской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 15.06.2025
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18:20 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/pozhar-2022990272.html
В Ленинградской области загорелся мусорный полигон
В Ленинградской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 15.06.2025
В Ленинградской области загорелся мусорный полигон
Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в Ленинградской области, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, природоохранной... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:20:00+03:00
2025-06-15T18:20:00+03:00
происшествия
ленинградская область
тосненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в Ленинградской области, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, природоохранной прокуратурой поставлена на контроль ситуация с возгоранием, сообщила региональная прокуратура. Пожар произошел на полигоне ТКО в Тосненском районе. "По предварительной информации, сегодня в 13.40 на полигоне твердых коммунальных услуг, эксплуатируемом ООО "ЭКО Плант", произошло возгорание. Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Установление причин и условий произошедшего возгорания, а также его ликвидация находится на контроле природоохранной прокуратуры. По информации ведомства, ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка на полигоне ТКО, эксплуатируемом ООО "Эко Плант". Установлено, что обществом не в полной мере соблюдаются требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического и лицензионного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в Тосненском городском суде находится исковое заявление природоохранного прокурора, которое обязывает ООО "Эко Плант" приостановить деятельность по приему и размещению отходов до окончания проведения строительных работ по реконструкции полигона ТБО. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля 2025 года.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, тосненский район
Происшествия, Ленинградская область, Тосненский район
В Ленинградской области загорелся мусорный полигон

В Ленинградской области на полигоне ТКО произошел пожар на площади 1,2 тыс кв м

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramПожар на мусорном полигоне
Пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Пожар на мусорном полигоне. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в Ленинградской области, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, природоохранной прокуратурой поставлена на контроль ситуация с возгоранием, сообщила региональная прокуратура.
Пожар произошел на полигоне ТКО в Тосненском районе.
«
"По предварительной информации, сегодня в 13.40 на полигоне твердых коммунальных услуг, эксплуатируемом ООО "ЭКО Плант", произошло возгорание. Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Установление причин и условий произошедшего возгорания, а также его ликвидация находится на контроле природоохранной прокуратуры.
По информации ведомства, ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка на полигоне ТКО, эксплуатируемом ООО "Эко Плант". Установлено, что обществом не в полной мере соблюдаются требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического и лицензионного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в Тосненском городском суде находится исковое заявление природоохранного прокурора, которое обязывает ООО "Эко Плант" приостановить деятельность по приему и размещению отходов до окончания проведения строительных работ по реконструкции полигона ТБО. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля 2025 года.
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