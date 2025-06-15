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Пожар на нефтехранилище Шахран в Тегеране взяли под контроль

Пожар на нефтехранилище Шахран в Тегеране взяли под контроль - РИА Новости, 15.06.2025

Пожар на нефтехранилище Шахран в Тегеране взяли под контроль

Пожары на нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливном хранилище на юге иранской столицы находятся под контролем, сообщает связанное с министерством... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:18:00+03:00

2025-06-15T09:18:00+03:00

2025-06-15T09:26:00+03:00

в мире

тегеран (город)

израиль

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Пожары на нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливном хранилище на юге иранской столицы находятся под контролем, сообщает связанное с министерством нефти Ирана агентство Shana.Ранее в ночь с субботы на воскресенье Shana сообщило, что нефтехранилище Шахран на севере и топливное хранилище на юге Тегерана подверглись ударам со стороны Израиля."Группы быстрого реагирования прибыли незамедлительно, и ситуация теперь находится под контролем", - говорится в сообщении агентства.Только два-три резервуара нефтехранилища Шахран на севере Тегерана загорелись после атаки Израиля, пожарные работают над тем, чтобы локализовать пожар, заявлял ранее официальный представитель пожарной службы иранской столицы Джалал Малеки.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/tramp-2022909364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тегеран (город), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном