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В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника

В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника - РИА Новости, 15.06.2025

В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника

Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после того, как военные службы Иордании перехватили БПЛА из Ирана, который направлялся в сторону Израиля, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:19:00+03:00

2025-06-15T02:19:00+03:00

2025-06-15T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после того, как военные службы Иордании перехватили БПЛА из Ирана, который направлялся в сторону Израиля, сообщает телеканал Press TV. "В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар после того, как Иордания, как сообщается, перехватила иранский беспилотник, направлявшийся в сторону Израиля", - говорится в Telegram-канале СМИ. Телеканал также публикует видео пожара, который, по утверждению Press TV, произошел в окрестностях города. Ранее иранский КСИР сообщил, что начал новую ракетную атаку по территории Израиля в ответ на израильские нападения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы иранской ПВО в Тегеране Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране 2025-06-15T02:19 true PT0M28S

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Дарья Буймова

в мире, иордания, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном