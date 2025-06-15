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В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника - РИА Новости, 15.06.2025
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02:19 15.06.2025
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В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника
В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника - РИА Новости, 15.06.2025
В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника
Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после того, как военные службы Иордании перехватили БПЛА из Ирана, который направлялся в сторону Израиля, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:19:00+03:00
2025-06-15T02:19:00+03:00
в мире
иордания
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после того, как военные службы Иордании перехватили БПЛА из Ирана, который направлялся в сторону Израиля, сообщает телеканал Press TV. "В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар после того, как Иордания, как сообщается, перехватила иранский беспилотник, направлявшийся в сторону Израиля", - говорится в Telegram-канале СМИ. Телеканал также публикует видео пожара, который, по утверждению Press TV, произошел в окрестностях города. Ранее иранский КСИР сообщил, что начал новую ракетную атаку по территории Израиля в ответ на израильские нападения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
иордания
израиль
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры работы иранской ПВО в Тегеране
Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иордания, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иордания, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника

Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после перехвата иранского БПЛА

© AP Photo / Ariel SchalitПоследствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после того, как военные службы Иордании перехватили БПЛА из Ирана, который направлялся в сторону Израиля, сообщает телеканал Press TV.
"В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар после того, как Иордания, как сообщается, перехватила иранский беспилотник, направлявшийся в сторону Израиля", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Телеканал также публикует видео пожара, который, по утверждению Press TV, произошел в окрестностях города.
Ранее иранский КСИР сообщил, что начал новую ракетную атаку по территории Израиля в ответ на израильские нападения.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИорданияИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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