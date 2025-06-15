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В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника
В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника - РИА Новости, 15.06.2025
В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника
Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после того, как военные службы Иордании перехватили БПЛА из Ирана, который направлялся в сторону Израиля, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:19:00+03:00
2025-06-15T02:19:00+03:00
2025-06-15T02:19:00+03:00
в мире
иордания
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обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после того, как военные службы Иордании перехватили БПЛА из Ирана, который направлялся в сторону Израиля, сообщает телеканал Press TV. "В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар после того, как Иордания, как сообщается, перехватила иранский беспилотник, направлявшийся в сторону Израиля", - говорится в Telegram-канале СМИ. Телеканал также публикует видео пожара, который, по утверждению Press TV, произошел в окрестностях города. Ранее иранский КСИР сообщил, что начал новую ракетную атаку по территории Израиля в ответ на израильские нападения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры работы иранской ПВО в Тегеране
Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране
2025-06-15T02:19
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иордания, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иордания, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В иорданском городе Ирбид вспыхнул пожар из-за беспилотника
Пожар вспыхнул в иорданском городе Ирбид после перехвата иранского БПЛА