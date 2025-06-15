https://ria.ru/20250615/postradavshie-2023011487.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
В больницах находятся шесть пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге, один взрослый - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:25:00+03:00
2025-06-15T21:25:00+03:00
2025-06-15T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика татарстан (татарстан)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
елабуга
алексей кузнецов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В больницах находятся шесть пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге, один взрослый - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек. Позже пресс-служба главы республики сообщила о том, что скончался второй пострадавший в результате атаки. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт"."Телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России будут проведены для выработки тактики лечения пострадавших при атаке украинского БПЛА в Елабуге. В больницах сейчас находятся шесть пострадавших, трое из них дети. Один взрослый - в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что десять человек получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно."Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - пояснил помощник министра.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Минздрав РФ: один из пострадавших при атаке БПЛА находится в тяжелом состоянии