Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 15.06.2025 (обновлено: 21:33 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/postradavshie-2023011487.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
В больницах находятся шесть пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге, один взрослый - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:25:00+03:00
2025-06-15T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика татарстан (татарстан)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
елабуга
алексей кузнецов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В больницах находятся шесть пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге, один взрослый - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек. Позже пресс-служба главы республики сообщила о том, что скончался второй пострадавший в результате атаки. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт"."Телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России будут проведены для выработки тактики лечения пострадавших при атаке украинского БПЛА в Елабуге. В больницах сейчас находятся шесть пострадавших, трое из них дети. Один взрослый - в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что десять человек получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно."Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - пояснил помощник министра.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
республика татарстан (татарстан)
украина
елабуга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), происшествия, украина, вооруженные силы украины, елабуга, алексей кузнецов, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов
Специальная военная операция на Украине, Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Елабуга, Алексей Кузнецов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Рустам Минниханов
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Минздрав РФ: один из пострадавших при атаке БПЛА находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В больницах находятся шесть пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге, один взрослый - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек. Позже пресс-служба главы республики сообщила о том, что скончался второй пострадавший в результате атаки. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
«
"Телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России будут проведены для выработки тактики лечения пострадавших при атаке украинского БПЛА в Елабуге. В больницах сейчас находятся шесть пострадавших, трое из них дети. Один взрослый - в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что десять человек получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.
"Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - пояснил помощник министра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Зашли с тыла: страны, атакующие Россию, ждет своя война
11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика Татарстан (Татарстан)ПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныЕлабугаАлексей КузнецовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Рустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала