Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана
Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших и 385 пострадавших при атаке Ирана
© Getty Images / Anadolu / Ramiz DallahИранские ракеты над Израилем
© Getty Images / Anadolu / Ramiz Dallah
Иранские ракеты над Израилем
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 385 человек в Израиле пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана, за последние сутки от иранских обстрелов погибли 12 человек, сообщил в воскресенье минздрав Израиля.
"Ночью около 385 человек, пострадавших от атаки со стороны Ирана, обратились в больницы. Семеро человек получили тяжелые ранения, 40 человек обратились с ранениями средней тяжести и около 300 человек - с легкими ранениями. За последние сутки 12 человек погибли, с начала иранских ударов погибли 15 человек", - говорится в сообщении минздрава, на которое ссылается 12-й канал израильского телевидения.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.