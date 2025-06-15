Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 15.06.2025 (обновлено: 12:38 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/postradavshie-2022945250.html
Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана
Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана
Около 385 человек в Израиле пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана, за последние сутки от иранских обстрелов погибли 12 человек, сообщил в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:29:00+03:00
2025-06-15T12:38:00+03:00
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022939042_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07faddc78f23f6368d5f88632562bf21.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 385 человек в Израиле пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана, за последние сутки от иранских обстрелов погибли 12 человек, сообщил в воскресенье минздрав Израиля."Ночью около 385 человек, пострадавших от атаки со стороны Ирана, обратились в больницы. Семеро человек получили тяжелые ранения, 40 человек обратились с ранениями средней тяжести и около 300 человек - с легкими ранениями. За последние сутки 12 человек погибли, с начала иранских ударов погибли 15 человек", - говорится в сообщении минздрава, на которое ссылается 12-й канал израильского телевидения.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
https://ria.ru/20250615/iran-2022941622.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022939042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e016c803e5aaa28eb1163f202fea8550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана

Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших и 385 пострадавших при атаке Ирана

© Getty Images / Anadolu / Ramiz DallahИранские ракеты над Израилем
Иранские ракеты над Израилем - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Ramiz Dallah
Иранские ракеты над Израилем
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 385 человек в Израиле пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана, за последние сутки от иранских обстрелов погибли 12 человек, сообщил в воскресенье минздрав Израиля.
"Ночью около 385 человек, пострадавших от атаки со стороны Ирана, обратились в больницы. Семеро человек получили тяжелые ранения, 40 человек обратились с ранениями средней тяжести и около 300 человек - с легкими ранениями. За последние сутки 12 человек погибли, с начала иранских ударов погибли 15 человек", - говорится в сообщении минздрава, на которое ссылается 12-й канал израильского телевидения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран заявил, что не хочет расширения конфликта с Израилем
12:07
 
ИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала