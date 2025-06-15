https://ria.ru/20250615/postradavshie-2022945250.html

Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана

Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших при атаке Ирана

Около 385 человек в Израиле пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана, за последние сутки от иранских обстрелов погибли 12 человек, сообщил в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:29:00+03:00

2025-06-15T12:29:00+03:00

2025-06-15T12:38:00+03:00

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иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 385 человек в Израиле пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана, за последние сутки от иранских обстрелов погибли 12 человек, сообщил в воскресенье минздрав Израиля."Ночью около 385 человек, пострадавших от атаки со стороны Ирана, обратились в больницы. Семеро человек получили тяжелые ранения, 40 человек обратились с ранениями средней тяжести и около 300 человек - с легкими ранениями. За последние сутки 12 человек погибли, с начала иранских ударов погибли 15 человек", - говорится в сообщении минздрава, на которое ссылается 12-й канал израильского телевидения.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире