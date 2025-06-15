https://ria.ru/20250615/posolstvo-2022982898.html
Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу
Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу - РИА Новости, 15.06.2025
Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу
Консульский отдел посольства РФ в Иране приостанавливает свою работу, сообщило посольство России в Тегеране на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:22:00+03:00
2025-06-15T17:22:00+03:00
2025-06-15T17:28:00+03:00
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тегеран (город)
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Иране приостанавливает свою работу, сообщило посольство России в Тегеране на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем."В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно", - сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале.Ранее в посольстве сообщили РИА Новости, что работают над вопросом эвакуации россиян из Ирана.
https://ria.ru/20250615/iran-2022982487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Тегеран (город), Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу
Консульский отдел посольства РФ в Тегеране приостановил работу на фоне эскалации