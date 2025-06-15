https://ria.ru/20250615/posolstvo-2022982898.html

Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу

Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу - РИА Новости, 15.06.2025

Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу

Консульский отдел посольства РФ в Иране приостанавливает свою работу, сообщило посольство России в Тегеране на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:22:00+03:00

2025-06-15T17:22:00+03:00

2025-06-15T17:28:00+03:00

в мире

россия

тегеран (город)

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942068716_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_3d1a4bb206fdf5e6f242370a3b649f28.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Иране приостанавливает свою работу, сообщило посольство России в Тегеране на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем."В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно", - сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале.Ранее в посольстве сообщили РИА Новости, что работают над вопросом эвакуации россиян из Ирана.

https://ria.ru/20250615/iran-2022982487.html

россия

тегеран (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном