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Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию - РИА Новости, 15.06.2025
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию
Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:41:00+03:00
2025-06-15T16:41:00+03:00
2025-06-15T16:41:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического представительства. "В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале посольства.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию
Посольство России в Израиле открыло еще одну горячую линию для обращений граждан