https://ria.ru/20250615/posolstvo-2022974987.html

Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию - РИА Новости, 15.06.2025

Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:41:00+03:00

2025-06-15T16:41:00+03:00

2025-06-15T16:41:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического представительства. "В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале посольства.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/evakuatsiya-2022702297.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном