Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/posolstvo-2022974987.html
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию - РИА Новости, 15.06.2025
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию
Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:41:00+03:00
2025-06-15T16:41:00+03:00
в мире
россия
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического представительства. "В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале посольства.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/evakuatsiya-2022702297.html
россия
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_30ba13caa3f4e63667e754826b75cba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Посольство России в Израиле открыло еще одну горячую линию для обращений граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического представительства.
«
"В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале посольства.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Группу россиян эвакуируют из Ирана в ночь на субботу
13 июня, 19:58
 
В миреРоссияИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала