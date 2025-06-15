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Мантуров рассказал о денежно-кредитной политике в России - РИА Новости, 15.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
13:29 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/politika-2022952750.html
Мантуров рассказал о денежно-кредитной политике в России
Мантуров рассказал о денежно-кредитной политике в России - РИА Новости, 15.06.2025
Мантуров рассказал о денежно-кредитной политике в России
Денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться, заявил в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:29:00+03:00
2025-06-15T13:29:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
санкт-петербург
денис мантуров
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Конечно, денежно-кредитная политика сегодня не сильно способствует тому, чтобы инвесторы активно вкладывали свои средства, но тем не менее, те планы, которые были, они реализовываются", — сказал он. Мантуров отметил, что росту производства обрабатывающей промышленности в России содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, санкт-петербург, денис мантуров, фонд развития промышленности
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Фонд развития промышленности
Мантуров рассказал о денежно-кредитной политике в России

Мантуров: денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
«
"Конечно, денежно-кредитная политика сегодня не сильно способствует тому, чтобы инвесторы активно вкладывали свои средства, но тем не менее, те планы, которые были, они реализовываются", — сказал он.
Мантуров отметил, что росту производства обрабатывающей промышленности в России содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургДенис МантуровФонд развития промышленности
 
 
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