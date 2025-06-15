https://ria.ru/20250615/politika-2022952750.html

Мантуров рассказал о денежно-кредитной политике в России

Мантуров рассказал о денежно-кредитной политике в России - РИА Новости, 15.06.2025

Мантуров рассказал о денежно-кредитной политике в России

Денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться, заявил в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:29:00+03:00

2025-06-15T13:29:00+03:00

2025-06-15T13:29:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

россия

санкт-петербург

денис мантуров

фонд развития промышленности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ba66bea665ba817d375d66f87a965e.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Конечно, денежно-кредитная политика сегодня не сильно способствует тому, чтобы инвесторы активно вкладывали свои средства, но тем не менее, те планы, которые были, они реализовываются", — сказал он. Мантуров отметил, что росту производства обрабатывающей промышленности в России содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/manturov-2022776456.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, санкт-петербург, денис мантуров, фонд развития промышленности