https://ria.ru/20250615/pogibshie-2023006007.html

Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 15.06.2025

Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

Число жертв атаки БПЛА в Татарстане возросло до двух, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:29:00+03:00

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республика татарстан (татарстан)

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

рустам минниханов

следственный комитет россии (ск рф)

елабужский район

украина

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КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Число жертв атаки БПЛА в Татарстане возросло до двух, сообщила пресс-служба главы республики."К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.В воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Погиб рабочий.Следственный комитет возбудил дело о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

республика татарстан (татарстан)

россия

елабужский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика татарстан (татарстан), происшествия, россия, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), елабужский район, украина, вооруженные силы украины