https://ria.ru/20250615/pogibshie-2023006007.html
Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане
Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 15.06.2025
Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане
Число жертв атаки БПЛА в Татарстане возросло до двух, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:29:00+03:00
2025-06-15T20:29:00+03:00
2025-06-15T20:48:00+03:00
республика татарстан (татарстан)
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
рустам минниханов
следственный комитет россии (ск рф)
елабужский район
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КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Число жертв атаки БПЛА в Татарстане возросло до двух, сообщила пресс-служба главы республики."К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.В воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Погиб рабочий.Следственный комитет возбудил дело о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане
Число погибших при атаке БПЛА в Татарстане возросло до двух