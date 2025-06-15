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Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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20:29 15.06.2025 (обновлено: 20:48 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/pogibshie-2023006007.html
Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане
Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 15.06.2025
Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане
Число жертв атаки БПЛА в Татарстане возросло до двух, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:29:00+03:00
2025-06-15T20:48:00+03:00
республика татарстан (татарстан)
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
рустам минниханов
следственный комитет россии (ск рф)
елабужский район
украина
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КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Число жертв атаки БПЛА в Татарстане возросло до двух, сообщила пресс-служба главы республики.&quot;К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии&quot;, — говорится в заявлении.В воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Погиб рабочий.Следственный комитет возбудил дело о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
республика татарстан (татарстан)
россия
елабужский район
украина
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республика татарстан (татарстан), происшествия, россия, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), елабужский район, украина, вооруженные силы украины
Республика Татарстан (Татарстан), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Рустам Минниханов, Следственный комитет России (СК РФ), Елабужский район, Украина, Вооруженные силы Украины
Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

Число погибших при атаке БПЛА в Татарстане возросло до двух

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Число жертв атаки БПЛА в Татарстане возросло до двух, сообщила пресс-служба главы республики.
«

"К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.

В воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Погиб рабочий.
Следственный комитет возбудил дело о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика Татарстан (Татарстан)ПроисшествияРоссияРустам МиннихановСледственный комитет России (СК РФ)Елабужский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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