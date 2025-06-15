Рейтинг@Mail.ru
"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 15.06.2025 (обновлено: 15:30 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/peregovory-2022895642.html
"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа
"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 15.06.2025
"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о том, что лидеры двух стран перестали принимать во внимание... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:53:00+03:00
2025-06-15T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
владимир путин
дональд трамп
олег соскин
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о том, что лидеры двух стран перестали принимать во внимание мнение Владимира Зеленского в переговорах по Украине, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Очень важное событие. &lt;…&gt; Фактически Трамп и Путин идут все более близким курсом, идут друг другу навстречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского", — сказал он.При этом, продолжил эксперт, отношения Москвы и Вашингтона динамично развиваются, в то время как между Украиной и Штатами царит забвение.В субботу Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Российский лидер особо подчеркнул, что Москва придерживается стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022875413.html
https://ria.ru/20250614/bezopasnost-2022734744.html
киев
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_929:0:2892:1472_1920x0_80_0_0_13db3ebbe46941accac0b374c822079b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, владимир путин, дональд трамп, олег соскин, сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Олег Соскин, США, Россия, В мире
"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа

Соскин: Путина и Трампа больше не волнует позиция Зеленского по переговорам

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о том, что лидеры двух стран перестали принимать во внимание мнение Владимира Зеленского в переговорах по Украине, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
"Очень важное событие. <…> Фактически Трамп и Путин идут все более близким курсом, идут друг другу навстречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского", — сказал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине
Вчера, 23:04
При этом, продолжил эксперт, отношения Москвы и Вашингтона динамично развиваются, в то время как между Украиной и Штатами царит забвение.
В субботу Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Российский лидер особо подчеркнул, что Москва придерживается стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампОлег СоскинСШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала