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"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа
"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 15.06.2025
"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о том, что лидеры двух стран перестали принимать во внимание... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:53:00+03:00
2025-06-15T03:53:00+03:00
2025-06-15T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о том, что лидеры двух стран перестали принимать во внимание мнение Владимира Зеленского в переговорах по Украине, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Очень важное событие. <…> Фактически Трамп и Путин идут все более близким курсом, идут друг другу навстречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского", — сказал он.При этом, продолжил эксперт, отношения Москвы и Вашингтона динамично развиваются, в то время как между Украиной и Штатами царит забвение.В субботу Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Российский лидер особо подчеркнул, что Москва придерживается стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022875413.html
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"Исторгли Зеленского": в Киеве испугались разговора Путина и Трампа
Соскин: Путина и Трампа больше не волнует позиция Зеленского по переговорам