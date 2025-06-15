https://ria.ru/20250615/otdelenie-2022947615.html

ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области

ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области - РИА Новости, 15.06.2025

ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области

Новгородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио губернатора Александра Дронова кандидатом для участия в предстоящих выборах главы... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:46:00+03:00

2025-06-15T12:46:00+03:00

2025-06-15T12:46:00+03:00

политика

новгородская область

россия

александра дронова

андрей никитин (политик)

владимир путин

единая россия

новгородская областная дума

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Новгородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио губернатора Александра Дронова кандидатом для участия в предстоящих выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее решение было принято в воскресенье на конференции Новгородского регионального отделения "Единой России" под председательством секретаря регионального отделения партии Андрея Никитина, который призвал голосовать за Дронова. В итоге кандидатура Дронова во время тайного голосования была поддержана единогласно. Дронов поблагодарил участников конференции за поддержку и призвал включиться в активную работу, а также обновить существующую стратегию развития региона, которая была принята в 2019 году. "В течение ближайших трех месяцев мы с вами проведем отраслевые экспертные стратегические сессии, встречи с коллективными предприятиями, в ходе которых сформулируем концепцию дальнейшего развития всех сфер нашей жизни... Это не просто стратегия Новгородской области, а документ, идеи которого мог бы одобрить каждый житель нашего региона - от студента до пенсионера, от домохозяйки до предпринимателя", - сказал Дронов. Приоритетными задачами стратегии, по его словам, должны стать улучшение демографической ситуации за счет снижения смертности и расширения проекта по увеличению рождаемости на всю область с 2026 года, а также поддержка семей и продвижение семейных ценностей. Он предложил продолжить проект "Город-университет", усилить поддержку молодежи, создать региональные стандарты в сфере образования и здравоохранения, поддерживать малый бизнес и промышленные предприятия, разработать концепцию реновации отдельных районов области. Ранее на встрече с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии "Единая Россия" Дронов сообщал, что является сторонником партии и разделяет ее ценности. Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября. Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов, который с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора.

https://ria.ru/20250611/novgorod-2022299339.html

https://ria.ru/20250609/oblduma-2021771763.html

https://ria.ru/20250305/putin-2003172016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, новгородская область, россия, александра дронова, андрей никитин (политик), владимир путин, единая россия, новгородская областная дума