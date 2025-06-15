ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области
Новгородское отделение ЕР выдвинуло Дронова кандидатом на выборах главы региона
Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Новгородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио губернатора Александра Дронова кандидатом для участия в предстоящих выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение было принято в воскресенье на конференции Новгородского регионального отделения "Единой России" под председательством секретаря регионального отделения партии Андрея Никитина, который призвал голосовать за Дронова. В итоге кандидатура Дронова во время тайного голосования была поддержана единогласно.
Дронов поблагодарил участников конференции за поддержку и призвал включиться в активную работу, а также обновить существующую стратегию развития региона, которая была принята в 2019 году.
"В течение ближайших трех месяцев мы с вами проведем отраслевые экспертные стратегические сессии, встречи с коллективными предприятиями, в ходе которых сформулируем концепцию дальнейшего развития всех сфер нашей жизни... Это не просто стратегия Новгородской области, а документ, идеи которого мог бы одобрить каждый житель нашего региона - от студента до пенсионера, от домохозяйки до предпринимателя", - сказал Дронов.
Приоритетными задачами стратегии, по его словам, должны стать улучшение демографической ситуации за счет снижения смертности и расширения проекта по увеличению рождаемости на всю область с 2026 года, а также поддержка семей и продвижение семейных ценностей. Он предложил продолжить проект "Город-университет", усилить поддержку молодежи, создать региональные стандарты в сфере образования и здравоохранения, поддерживать малый бизнес и промышленные предприятия, разработать концепцию реновации отдельных районов области.
Ранее на встрече с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии "Единая Россия" Дронов сообщал, что является сторонником партии и разделяет ее ценности. Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября.
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов, который с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора.