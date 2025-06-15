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ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области - РИА Новости, 15.06.2025
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12:46 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/otdelenie-2022947615.html
ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области
ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области - РИА Новости, 15.06.2025
ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области
Новгородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио губернатора Александра Дронова кандидатом для участия в предстоящих выборах главы... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:46:00+03:00
2025-06-15T12:46:00+03:00
политика
новгородская область
россия
александра дронова
андрей никитин (политик)
владимир путин
единая россия
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Новгородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио губернатора Александра Дронова кандидатом для участия в предстоящих выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее решение было принято в воскресенье на конференции Новгородского регионального отделения "Единой России" под председательством секретаря регионального отделения партии Андрея Никитина, который призвал голосовать за Дронова. В итоге кандидатура Дронова во время тайного голосования была поддержана единогласно. Дронов поблагодарил участников конференции за поддержку и призвал включиться в активную работу, а также обновить существующую стратегию развития региона, которая была принята в 2019 году. "В течение ближайших трех месяцев мы с вами проведем отраслевые экспертные стратегические сессии, встречи с коллективными предприятиями, в ходе которых сформулируем концепцию дальнейшего развития всех сфер нашей жизни... Это не просто стратегия Новгородской области, а документ, идеи которого мог бы одобрить каждый житель нашего региона - от студента до пенсионера, от домохозяйки до предпринимателя", - сказал Дронов. Приоритетными задачами стратегии, по его словам, должны стать улучшение демографической ситуации за счет снижения смертности и расширения проекта по увеличению рождаемости на всю область с 2026 года, а также поддержка семей и продвижение семейных ценностей. Он предложил продолжить проект "Город-университет", усилить поддержку молодежи, создать региональные стандарты в сфере образования и здравоохранения, поддерживать малый бизнес и промышленные предприятия, разработать концепцию реновации отдельных районов области. Ранее на встрече с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии "Единая Россия" Дронов сообщал, что является сторонником партии и разделяет ее ценности. Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября. Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов, который с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора.
https://ria.ru/20250611/novgorod-2022299339.html
https://ria.ru/20250609/oblduma-2021771763.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003172016.html
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политика, новгородская область, россия, александра дронова, андрей никитин (политик), владимир путин, единая россия, новгородская областная дума
Политика, Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Единая Россия, Новгородская областная Дума
ЕР выдвинула Дронова кандидатом на пост главы Новгородской области

Новгородское отделение ЕР выдвинуло Дронова кандидатом на выборах главы региона

© Фото : Новгородская область/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Новгородская область/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Новгородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио губернатора Александра Дронова кандидатом для участия в предстоящих выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение было принято в воскресенье на конференции Новгородского регионального отделения "Единой России" под председательством секретаря регионального отделения партии Андрея Никитина, который призвал голосовать за Дронова. В итоге кандидатура Дронова во время тайного голосования была поддержана единогласно.
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Дронов поблагодарил участников конференции за поддержку и призвал включиться в активную работу, а также обновить существующую стратегию развития региона, которая была принята в 2019 году.
"В течение ближайших трех месяцев мы с вами проведем отраслевые экспертные стратегические сессии, встречи с коллективными предприятиями, в ходе которых сформулируем концепцию дальнейшего развития всех сфер нашей жизни... Это не просто стратегия Новгородской области, а документ, идеи которого мог бы одобрить каждый житель нашего региона - от студента до пенсионера, от домохозяйки до предпринимателя", - сказал Дронов.
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Приоритетными задачами стратегии, по его словам, должны стать улучшение демографической ситуации за счет снижения смертности и расширения проекта по увеличению рождаемости на всю область с 2026 года, а также поддержка семей и продвижение семейных ценностей. Он предложил продолжить проект "Город-университет", усилить поддержку молодежи, создать региональные стандарты в сфере образования и здравоохранения, поддерживать малый бизнес и промышленные предприятия, разработать концепцию реновации отдельных районов области.
Ранее на встрече с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии "Единая Россия" Дронов сообщал, что является сторонником партии и разделяет ее ценности. Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября.
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов, который с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области
5 марта, 12:28
 
ПолитикаНовгородская областьРоссияАлександра ДроноваАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинЕдиная РоссияНовгородская областная Дума
 
 
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