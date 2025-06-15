Рейтинг@Mail.ru
Без ядерного оружия Россию и Белоруссию бомбили бы как Иран - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.06.2025 (обновлено: 08:01 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html
Без ядерного оружия Россию и Белоруссию бомбили бы как Иран
Без ядерного оружия Россию и Белоруссию бомбили бы как Иран - РИА Новости, 15.06.2025
Без ядерного оружия Россию и Белоруссию бомбили бы как Иран
Целью израильской ракетной атаки на Иран 13 июня была смена режима в Тегеране. Это и не скрывалось: израильский премьер Нетаньяху в обращении к народу Ирана (а... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:00:00+03:00
2025-06-15T08:01:00+03:00
аналитика
иран
израиль
россия
дональд трамп
хамас
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022830918_178:32:1589:826_1920x0_80_0_0_be182c155c2395b05ada76e7aaad5bb5.jpg
Целью израильской ракетной атаки на Иран 13 июня была смена режима в Тегеране. Это и не скрывалось: израильский премьер Нетаньяху в обращении к народу Ирана (а не Израиля) сказал иранцам, что персы и евреи были добрыми соседями со времен Кира Великого, так что пусть иранцы свергают своих аятолл, и у них с Израилем снова установятся братские отношения. Это риторика, но практические действия подтверждают реальную мотивацию Тель-Авива. Уничтожение военной верхушки Ирана выходит далеко за рамки задачи уничтожить иранскую ядерную программу. Тем более оно выходит за рамки задачи принудить Тегеран к переговорам по этой программе. Как справедливо заметил Дональд Трамп: как теперь заключать сделку, если всех, с кем я договаривался, убили?Зато убийство военной верхушки косвенно подтверждает масштаб внутреннего разброда и шатания в Тегеране. Что и было многократно подчеркнуто как в Тель-Авиве, так и на Западе: Израиль не смог бы осуществить такую операцию без разветвленной агентуры в стане противника, и если иранцы готовы сливать вражеской спецслужбе координаты своих внутренних оппонентов, то режим аятолл утратил всякую поддержку и прогнил до основания: ткни в него пальцем (или ракетой) — и рассыплется. В ту же струю попадают и призывы к Илону Маску включить над Ираном "Старлинк", чтобы ускорить демократическую революцию, и обещание самого Маска немедленно это сделать.Какая на самом деле внутренняя ситуация в Иране, предоставим рассуждать иранистам. Для нас важна сама тенденция. В воздухе мировой политики вирусом летает идея, что собственные внешнеполитические задачи можно обеспечить сменой режима в целевой стране. Если сам собой режим не меняется, ему нужно с этим помочь. Для начала информационно-психологическими манипуляциями и вербовочными операциями внутри его правящей элиты (так называемые цветные революции). Если результат не достигнут, тогда экономическим давлением (санкциями). Если и санкции не помогли — тогда силой.Почему-то — вопреки всей реальности последних десятилетий — у лиц, принимающих решения в самых разных странах мира, сохраняется убеждение, что от внешнего давления политические режимы рушатся. В том числе от давления силой. Хотя единственный оправдавший себя способ сменить режим силой — это оккупировать страну, как это сделали США в Ираке, свергнув Саддама Хуссейна. А если объявить стране войну и бомбить ее города в расчете на то, что народ взбунтуется и пойдет свергать власть, то эффект наступает обратный. Этот эффект называется "сплочение вокруг флага". Народ, который бомбят, ощущает себя гражданской нацией и объединяется вокруг руководства, как бы он до войны к этому руководству ни относился.Сам Нетаньяху на собственном примере должен был понимать, что внешнее давление не разрушает, а укрепляет режимы. До нападения ХАМАС в октябре 2023 года правительству Нетаньяху вели обратный отсчет: букмекеры принимали ставки, сколько оно продержится и как долго сам Нетаньяху останется на свободе после отставки. Сегодня линия Биби в Израиле безальтернативна и монопольна, следствием чего и стало нападение на Иран.Правительства подчас сами выдумывают себе внешнее давление, чтобы переломить тенденцию внутреннего распада. Яркий пример у нас под боком — Евросоюз и страны Евросоюза. Фантом "русской угрозы" превратился для них в панацею, позволяющую хоть как-то сдерживать процессы кризиса европейской интеграции и обвала популярности европейских правительств. Страны Балтии без "ужасной России" просто утратили бы смысл жизни.В тех же случаях, когда нападение — не политтехнологический жупел, а реальная угроза и перспектива, ядерное оружие является лучшей гарантией от попыток "стимулирования" внутренних процессов внешней военной силой. Беды Ирана — из-за того, что у него ядерного оружия нет (и бомбят, чтобы не было). России, наблюдая за происходящим в Иране, полезно увидеть здесь себя. Нашей стране в 2022 году тоже объявили войну — экономическую, и тоже бомбили — санкциями. И там был тот же дурацкий расчет: обозленный лишениями народ взбунтуется и пойдет свергать Путина.Не будь Россия ядерной сверхдержавой, россиян с этой же целью бомбили бы не санкциями, а бомбами.Ядерная триада имеет свойство умерять авантюризм и отрезвлять разгоряченные умы политиков. Замечательный пример — Республика Беларусь, на которую два года назад почти открыто готовился марш белорусских националистов — полка Калиновского. Кураторы этого проекта в Варшаве и Киеве исходили из того, что после вторжения беглой оппозиции миллионы белорусов выйдут на улицы встречать "освободителей" цветами и свергать Лукашенко. Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия закрыло этот проект с громким щелчком. Польша с тех пор начала вести себя тихо и смирно. Ядерный статус — лучший аргумент в общении с теми, кто надеется решить свои внешнеполитические задачи вмешательством в твои внутренние дела.
https://ria.ru/20250614/bezopasnost-2022734744.html
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022830918_280:0:1560:960_1920x0_80_0_0_f7435758cf115c53e95b746927efb5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, иран, израиль, россия, дональд трамп, хамас, обострение конфликта между израилем и ираном
Аналитика, Иран, Израиль, Россия, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение конфликта между Израилем и Ираном

Без ядерного оружия Россию и Белоруссию бомбили бы как Иран

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
Целью израильской ракетной атаки на Иран 13 июня была смена режима в Тегеране. Это и не скрывалось: израильский премьер Нетаньяху в обращении к народу Ирана (а не Израиля) сказал иранцам, что персы и евреи были добрыми соседями со времен Кира Великого, так что пусть иранцы свергают своих аятолл, и у них с Израилем снова установятся братские отношения. Это риторика, но практические действия подтверждают реальную мотивацию Тель-Авива. Уничтожение военной верхушки Ирана выходит далеко за рамки задачи уничтожить иранскую ядерную программу. Тем более оно выходит за рамки задачи принудить Тегеран к переговорам по этой программе. Как справедливо заметил Дональд Трамп: как теперь заключать сделку, если всех, с кем я договаривался, убили?
Зато убийство военной верхушки косвенно подтверждает масштаб внутреннего разброда и шатания в Тегеране. Что и было многократно подчеркнуто как в Тель-Авиве, так и на Западе: Израиль не смог бы осуществить такую операцию без разветвленной агентуры в стане противника, и если иранцы готовы сливать вражеской спецслужбе координаты своих внутренних оппонентов, то режим аятолл утратил всякую поддержку и прогнил до основания: ткни в него пальцем (или ракетой) — и рассыплется. В ту же струю попадают и призывы к Илону Маску включить над Ираном "Старлинк", чтобы ускорить демократическую революцию, и обещание самого Маска немедленно это сделать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно
Вчера, 08:00
Какая на самом деле внутренняя ситуация в Иране, предоставим рассуждать иранистам. Для нас важна сама тенденция. В воздухе мировой политики вирусом летает идея, что собственные внешнеполитические задачи можно обеспечить сменой режима в целевой стране. Если сам собой режим не меняется, ему нужно с этим помочь. Для начала информационно-психологическими манипуляциями и вербовочными операциями внутри его правящей элиты (так называемые цветные революции). Если результат не достигнут, тогда экономическим давлением (санкциями). Если и санкции не помогли — тогда силой.
Почему-то — вопреки всей реальности последних десятилетий — у лиц, принимающих решения в самых разных странах мира, сохраняется убеждение, что от внешнего давления политические режимы рушатся. В том числе от давления силой. Хотя единственный оправдавший себя способ сменить режим силой — это оккупировать страну, как это сделали США в Ираке, свергнув Саддама Хуссейна. А если объявить стране войну и бомбить ее города в расчете на то, что народ взбунтуется и пойдет свергать власть, то эффект наступает обратный. Этот эффект называется "сплочение вокруг флага". Народ, который бомбят, ощущает себя гражданской нацией и объединяется вокруг руководства, как бы он до войны к этому руководству ни относился.
Сам Нетаньяху на собственном примере должен был понимать, что внешнее давление не разрушает, а укрепляет режимы. До нападения ХАМАС в октябре 2023 года правительству Нетаньяху вели обратный отсчет: букмекеры принимали ставки, сколько оно продержится и как долго сам Нетаньяху останется на свободе после отставки. Сегодня линия Биби в Израиле безальтернативна и монопольна, следствием чего и стало нападение на Иран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
Правительства подчас сами выдумывают себе внешнее давление, чтобы переломить тенденцию внутреннего распада. Яркий пример у нас под боком — Евросоюз и страны Евросоюза. Фантом "русской угрозы" превратился для них в панацею, позволяющую хоть как-то сдерживать процессы кризиса европейской интеграции и обвала популярности европейских правительств. Страны Балтии без "ужасной России" просто утратили бы смысл жизни.
В тех же случаях, когда нападение — не политтехнологический жупел, а реальная угроза и перспектива, ядерное оружие является лучшей гарантией от попыток "стимулирования" внутренних процессов внешней военной силой. Беды Ирана — из-за того, что у него ядерного оружия нет (и бомбят, чтобы не было). России, наблюдая за происходящим в Иране, полезно увидеть здесь себя. Нашей стране в 2022 году тоже объявили войну — экономическую, и тоже бомбили — санкциями. И там был тот же дурацкий расчет: обозленный лишениями народ взбунтуется и пойдет свергать Путина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
Не будь Россия ядерной сверхдержавой, россиян с этой же целью бомбили бы не санкциями, а бомбами.
Ядерная триада имеет свойство умерять авантюризм и отрезвлять разгоряченные умы политиков. Замечательный пример — Республика Беларусь, на которую два года назад почти открыто готовился марш белорусских националистов — полка Калиновского. Кураторы этого проекта в Варшаве и Киеве исходили из того, что после вторжения беглой оппозиции миллионы белорусов выйдут на улицы встречать "освободителей" цветами и свергать Лукашенко. Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия закрыло этот проект с громким щелчком. Польша с тех пор начала вести себя тихо и смирно. Ядерный статус — лучший аргумент в общении с теми, кто надеется решить свои внешнеполитические задачи вмешательством в твои внутренние дела.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
АналитикаИранИзраильРоссияДональд ТрампХАМАСОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала