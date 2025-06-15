https://ria.ru/20250615/opasnost-2022935573.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.06.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:13:00+03:00
2025-06-15T11:13:00+03:00
2025-06-15T11:13:00+03:00
происшествия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66782/14/667821407_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_7ec29678d7eadd0e7148c12d9bf827e6.jpg
КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
https://ria.ru/20250615/bespilotnik--2022912171.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66782/14/667821407_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_62f7f78702eac1b34a42f24f7f7b73f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность