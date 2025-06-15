В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации
Депутат Рады Гончаренко: сотрудники военкомата в Одессе подстрелили военного
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине подстрелили военного при попытке силой мобилизовать его, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
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"В Одессе вчера ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) пыталась бусифицировать (насильно мобилизовать – ред.) военного и подстрелили его. Мужчина в больнице, с ТЦК разбиралась полиция. Говорил раньше, говорю еще раз - нам нужно реформировать ТЦК. Все должно быть в соответствии с законами. Нужна ответственность за противоправные действия. То, что происходит сейчас на улицах – полный позор", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее Гончаренко* заявлял, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов