https://ria.ru/20250615/odessa-2022985772.html

В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации

В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации - РИА Новости, 15.06.2025

В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации

Сотрудники военкомата в Одессе на Украине подстрелили военного при попытке силой мобилизовать его, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:50:00+03:00

2025-06-15T17:50:00+03:00

2025-06-15T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине подстрелили военного при попытке силой мобилизовать его, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."В Одессе вчера ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) пыталась бусифицировать (насильно мобилизовать – ред.) военного и подстрелили его. Мужчина в больнице, с ТЦК разбиралась полиция. Говорил раньше, говорю еще раз - нам нужно реформировать ТЦК. Все должно быть в соответствии с законами. Нужна ответственность за противоправные действия. То, что происходит сейчас на улицах – полный позор", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Ранее Гончаренко* заявлял, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250610/ukraina-2022012945.html

https://ria.ru/20250614/svyaschennik-2022796682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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