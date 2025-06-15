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В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/odessa-2022985772.html
В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации
В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации - РИА Новости, 15.06.2025
В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации
Сотрудники военкомата в Одессе на Украине подстрелили военного при попытке силой мобилизовать его, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:50:00+03:00
2025-06-15T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
алексей гончаренко
дмитрий лубинец
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине подстрелили военного при попытке силой мобилизовать его, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.&quot;В Одессе вчера ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) пыталась бусифицировать (насильно мобилизовать – ред.) военного и подстрелили его. Мужчина в больнице, с ТЦК разбиралась полиция. Говорил раньше, говорю еще раз - нам нужно реформировать ТЦК. Все должно быть в соответствии с законами. Нужна ответственность за противоправные действия. То, что происходит сейчас на улицах – полный позор&quot;, - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Ранее Гончаренко* заявлял, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250610/ukraina-2022012945.html
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в мире, украина, одесса, россия, алексей гончаренко, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Россия, Алексей Гончаренко, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Одессе сотрудники военкомата подстрелили военного при попытке мобилизации

Депутат Рады Гончаренко: сотрудники военкомата в Одессе подстрелили военного

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине подстрелили военного при попытке силой мобилизовать его, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«

Одессе вчера ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) пыталась бусифицировать (насильно мобилизовать – ред.) военного и подстрелили его. Мужчина в больнице, с ТЦК разбиралась полиция. Говорил раньше, говорю еще раз - нам нужно реформировать ТЦК. Все должно быть в соответствии с законами. Нужна ответственность за противоправные действия. То, что происходит сейчас на улицах – полный позор", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

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Ранее Гончаренко* заявлял, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаРоссияАлексей ГончаренкоДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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