https://ria.ru/20250615/obrushenie-2022949060.html

В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания

В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания - РИА Новости, 15.06.2025

В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания

Фасад здания обрушился в районе Китай-города в Москве, всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:56:00+03:00

2025-06-15T12:56:00+03:00

2025-06-15T13:03:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Фасад здания обрушился в районе Китай-города в Москве, всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."В районе Китай-города обрушился фасад здания. На место прибыли две бригады скорой помощи. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте. Госпитализации не потребовалось", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250612/yakutiya-2022413948.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия