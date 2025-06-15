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В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания - РИА Новости, 15.06.2025
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12:56 15.06.2025 (обновлено: 13:03 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/obrushenie-2022949060.html
В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания
В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания - РИА Новости, 15.06.2025
В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания
Фасад здания обрушился в районе Китай-города в Москве, всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:56:00+03:00
2025-06-15T13:03:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Фасад здания обрушился в районе Китай-города в Москве, всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."В районе Китай-города обрушился фасад здания. На место прибыли две бригады скорой помощи. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте. Госпитализации не потребовалось", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания

В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания, есть пострадавшие

В Большом Спасоглинищевском переулке обрушился фасад здания. Кадр видео из соцсетей
В Большом Спасоглинищевском переулке обрушился фасад здания. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В Большом Спасоглинищевском переулке обрушился фасад здания. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Фасад здания обрушился в районе Китай-города в Москве, всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В районе Китай-города обрушился фасад здания. На место прибыли две бригады скорой помощи. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте. Госпитализации не потребовалось", - говорится в сообщении.
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