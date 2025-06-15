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В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты - РИА Новости, 15.06.2025
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16:23 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/nizhnekamsk-2022972918.html
В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты - РИА Новости, 15.06.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025
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нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. "В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A320. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.
«
"В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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