https://ria.ru/20250615/nizhnekamsk-2022972918.html
В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты - РИА Новости, 15.06.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:23:00+03:00
2025-06-15T16:23:00+03:00
2025-06-15T16:23:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. "В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов