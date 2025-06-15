https://ria.ru/20250615/nizhnekamsk-2022972918.html

В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты - РИА Новости, 15.06.2025

В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:23:00+03:00

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2025-06-15T16:23:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. "В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

нижнекамск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)