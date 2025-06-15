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Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя - РИА Новости, 15.06.2025
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20:07 15.06.2025 (обновлено: 20:18 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/netanyakhu-2023003411.html
Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя
Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя - РИА Новости, 15.06.2025
Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль ликвидировал главу разведки Ирана и его заместителя. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:07:00+03:00
2025-06-15T20:18:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
корпус стражей исламской революции
биньямин нетаньяху
али хаменеи
тегеран (город)
израиль
иран
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль ликвидировал главу разведки Ирана и его заместителя."Могу сообщить вам, что несколько минут назад мы также попали в главного офицера разведки и его заместителя в Тегеране. Потому что мы сейчас в небе над Тегераном, наши пилоты, наши храбрые пилоты в небе. Мы нацеливаемся на военные объекты, ядерные объекты", - заявил Нетаньяху телеканалу Fox News.При этом он добавил, что израильская разведка получила данные о том, что Иран якобы собирался передать ядерное оружие движению хуситов в Йемене.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, биньямин нетаньяху, али хаменеи, тегеран (город), израиль, иран
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Корпус стражей исламской революции, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Тегеран (город), Израиль, Иран
Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя

Нетаньяху: Израиль ликвидировал главу иранской разведки и его заместителя

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль ликвидировал главу разведки Ирана и его заместителя.
"Могу сообщить вам, что несколько минут назад мы также попали в главного офицера разведки и его заместителя в Тегеране. Потому что мы сейчас в небе над Тегераном, наши пилоты, наши храбрые пилоты в небе. Мы нацеливаемся на военные объекты, ядерные объекты", - заявил Нетаньяху телеканалу Fox News.
При этом он добавил, что израильская разведка получила данные о том, что Иран якобы собирался передать ядерное оружие движению хуситов в Йемене.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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В миреОбострение конфликта между Израилем и ИраномКорпус стражей исламской революцииБиньямин НетаньяхуАли ХаменеиТегеран (город)ИзраильИран
 
 
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