https://ria.ru/20250615/netanyakhu-2023003411.html

Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя

Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя - РИА Новости, 15.06.2025

Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки и его заместителя

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль ликвидировал главу разведки Ирана и его заместителя. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:07:00+03:00

2025-06-15T20:07:00+03:00

2025-06-15T20:18:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

корпус стражей исламской революции

биньямин нетаньяху

али хаменеи

тегеран (город)

израиль

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_46:684:2471:2048_1920x0_80_0_0_0ea981f95919282fae03a41d959e7ceb.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль ликвидировал главу разведки Ирана и его заместителя."Могу сообщить вам, что несколько минут назад мы также попали в главного офицера разведки и его заместителя в Тегеране. Потому что мы сейчас в небе над Тегераном, наши пилоты, наши храбрые пилоты в небе. Мы нацеливаемся на военные объекты, ядерные объекты", - заявил Нетаньяху телеканалу Fox News.При этом он добавил, что израильская разведка получила данные о том, что Иран якобы собирался передать ядерное оружие движению хуситов в Йемене.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2023001747.html

тегеран (город)

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, биньямин нетаньяху, али хаменеи, тегеран (город), израиль, иран